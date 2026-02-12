POLÍCIA
Pedro Turra é denunciado por homicídio doloso após morte de jovem
Segundo a acusação, Turra agrediu o jovem após uma discussão motivada por um chiclete
Por Victoria Isabel
O Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (MPDFT) denunciou o ex-piloto de Fórmula Delta Pedro Turra, de 19 anos, por homicídio doloso qualificado pela morte do adolescente Rodrigo Castanheira, de 16 anos.
Segundo a acusação, Turra agrediu o jovem após uma discussão motivada por um chiclete, no dia 24 de janeiro, em Águas Claras, no Distrito Federal. Rodrigo sofreu traumatismo craniano e teve uma parada cardiorrespiratória de 12 minutos.
O jovem permaneceu internado em estado grave por 16 dias, em coma induzido, e morreu no último sábado, 7, em um hospital de Brasília.
O suspeito está preso no Centro de Detenção Provisória (CDP), no Complexo da Papuda, desde 3 de fevereiro. Ele chegou a ser detido um dia após o ocorrido, mas foi liberado após pagar fiança de R$ 24,3 mil. Posteriormente, voltou a ser preso sob suspeita de interferir nas investigações e permanece à disposição da Justiça.
Inicialmente, Turra havia sido acusado de lesão corporal gravíssima. Ele também é investigado em outras três ocorrências registradas em 2025, entre elas fornecimento de bebida alcoólica a menor, lesão corporal e constrangimento ilegal.
