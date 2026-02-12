Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Pedro Turra é denunciado por homicídio doloso após morte de jovem

Segundo a acusação, Turra agrediu o jovem após uma discussão motivada por um chiclete

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

12/02/2026 - 11:51 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Ex-piloto de Fórmula Delta Pedro Turra
Ex-piloto de Fórmula Delta Pedro Turra -

O Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (MPDFT) denunciou o ex-piloto de Fórmula Delta Pedro Turra, de 19 anos, por homicídio doloso qualificado pela morte do adolescente Rodrigo Castanheira, de 16 anos.

Segundo a acusação, Turra agrediu o jovem após uma discussão motivada por um chiclete, no dia 24 de janeiro, em Águas Claras, no Distrito Federal. Rodrigo sofreu traumatismo craniano e teve uma parada cardiorrespiratória de 12 minutos.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O jovem permaneceu internado em estado grave por 16 dias, em coma induzido, e morreu no último sábado, 7, em um hospital de Brasília.

O suspeito está preso no Centro de Detenção Provisória (CDP), no Complexo da Papuda, desde 3 de fevereiro. Ele chegou a ser detido um dia após o ocorrido, mas foi liberado após pagar fiança de R$ 24,3 mil. Posteriormente, voltou a ser preso sob suspeita de interferir nas investigações e permanece à disposição da Justiça.

Leia Também:

Sócios: grupo chines utiliza o PCC para blindar lavagem de R$ 1 bilhão
Secretário municipal mata filhos após declaração: "Papai ama muito"
Criança é atingida por bala perdida dentro de escola na RMS

Inicialmente, Turra havia sido acusado de lesão corporal gravíssima. Ele também é investigado em outras três ocorrências registradas em 2025, entre elas fornecimento de bebida alcoólica a menor, lesão corporal e constrangimento ilegal.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

agressão distrito federal homicídio doloso Ministério Público Pedro Turra

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ex-piloto de Fórmula Delta Pedro Turra
Play

Suspeito de tocar partes íntimas de mulheres na Graça é preso em Salvador

Ex-piloto de Fórmula Delta Pedro Turra
Play

Camarote na Barra é interditado em operação contra rifas ilegais

Ex-piloto de Fórmula Delta Pedro Turra
Play

Vídeo: homem espanca companheira com socos e mata-leão em elevador

Ex-piloto de Fórmula Delta Pedro Turra
Play

Polícia identifica suspeito de importunação sexual em bairro nobre de Salvador

x