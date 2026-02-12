Secretário municipal mata filhos após declaração: "Papai ama muito"

- Foto: Reprodução

O secretário de Governo da prefeitura de Itumbiara, no Sul de Goiás, Thales Machado, matou os próprios filhos nesta quinta-feira, 12. Ele atirou contra as crianças, de oito e 12 anos, e, em seguida, tirou a própria vida.

O filho chegou a ser levado para o Hospital Municipal Modesto de Carvalho (HMMC), mas não resistiu aos ferimentos. O caçula passou por cirurgia no Hospital Estadual de Itumbiara, São Marcos, mas também não resistiu.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Thales era genro do prefeito da cidade, Dione Araújo (UB), que teria passado mal dentro da unidade de saúde. Até o momento, ele não se pronunciou sobre a tragédia.

Motivação do crime

Horas antes do crime, o secretário publicou, nas redes sociais, uma foto dos filhos onde um fazia uma aula de luta, enquanto o outro desenhava num caderno, em seu colo. Na legenda, ele escreveu: "Que Deus abençoe sempre, meus filhos... Papai ama muito".

Antes do ato, ele fez uma outra publicação, pedindo desculpas pelo ato e sugerindo que a motivação está relacionada ao fim do relacionamento com a mãe das vítimas.

Após o crime, a Polícia Militar isolou o local dos fatos até a chegada de outras equipes policiais. A Polícia Civil abriu procedimento para apurar a ocorrência e a investigação está em andamento.