AGRESSÃO
Caso Pedro Turra: Justiça do DF decreta prisão preventiva de piloto
Turra vai ter direito a cela privada no sistema prisional
Por Rodrigo Tardio
A Justiça do Distrito Federal determinou a prisão preventiva do piloto Pedro Arthur Turra, após audiência de custódia realizada nesta semana.
O piloto é acusado de agredir um adolescente de 16 anos na região de Vicente Pires. Por decisão judicial, Turra vai ter direito a uma cela privada no sistema prisional.
De acordo com o advogado de defesa, Daniel Kaifer, o isolamento foi solicitado e deferido com base em questões de segurança.
"A cela privada foi decretada devido às ameaças de morte que ele vinha recebendo", afirmou o defensor. O caso segue sob investigação policial.
*Matéria em atualização
