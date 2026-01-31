Menu
AGRESSÃO

Caso Pedro Turra: Justiça do DF decreta prisão preventiva de piloto

Turra vai ter direito a cela privada no sistema prisional

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

31/01/2026 - 15:54 h

A Justiça do Distrito Federal determinou a prisão preventiva do piloto Pedro Arthur Turra, após audiência de custódia realizada nesta semana.

O piloto é acusado de agredir um adolescente de 16 anos na região de Vicente Pires. Por decisão judicial, Turra vai ter direito a uma cela privada no sistema prisional.

De acordo com o advogado de defesa, Daniel Kaifer, o isolamento foi solicitado e deferido com base em questões de segurança.

"A cela privada foi decretada devido às ameaças de morte que ele vinha recebendo", afirmou o defensor. O caso segue sob investigação policial.

*Matéria em atualização 

agressão a adolescente cela privada investigação policial Pedro Arthur Turra prisão preventiva Vicente Pires

