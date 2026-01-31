Tem vaga na Copa? Joia brasileira brilha em estreia no futebol europeu

O brasileiro Rayan brilhou na estreia com a camisa do Bournemouth - Foto: Divulgação | AFC Bournemouth

O jovem Rayan, de apenas 19 anos, brilhou em sua estreia com a camisa do Bournemouth neste sábado, 31, em partida válida pela 24ª rodada do Campeonato Inglês. O brasileiro entrou em campo somente na segunda etapa, mas precisou de menos de 30 minutos dar a assistência do segundo gol da equipe na vitória contra o Wolverhampton.

O atacante foi anunciado pelo clube inglês na última terça-feira, 27, e assinou contrato até junho de 2031.

O jogador foi comprado por cerca de 35 milhões de euros (R$ 219,1 milhões), sendo 28,5 milhões de euros (R$ 178,41 milhões) fixos, com outros 6,5 milhões de euros (R$ 40,69 milhões) por metas a serem cumpridas. Deste valor, o time carioca ficará com cerca de 65% a 70%, depois que o próprio atleta abriu mão de parte do que receberia para "destravar" a negociação.

O jovem começou nas categorias de base do Vasco em 2011 e subiu para o profissional em 2023, se tornando agora a maior venda da história do clube carioca e a segunda maior contratação da história do Bournemouth.

Grandes expectativas

Apesar de ter estreado em 2023, o jogador desabrochou somente na última temporada, quando foi titular absoluto da equipe e marcou 20 gols.

No Brasileirão, Rayan balançou as redes 14 vezes, além de ter dado uma assistência, o que fez com que ele fosse eleito a Revelação da competição. Enquanto isso, na Copa do Brasil, ele marcou cinco gols e terminou como artilheiro do torneio ao lado de Kaio Jorge, do Cruzeiro.

O bom desempenho ao longo de 2025 também renderam muitos pedidos para que o jovem atleta fosse testado nas convocações da Seleção Brasileira, o que ainda não aconteceu.

No entanto, Rayan se destaca por conseguir jogar em ambos os lados do ataque, além de poder ser referência como centroavante, características que podem interessar ao técnico Carlo Ancelotti. Ainda sem um grande nome definido para ocupar a camisa 9 brasileira na Copa do Mundo, Rayan surge como opção para o italiano.