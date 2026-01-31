Menu
SAÚDE

Saiba estado de saúde de Lula após passar por cirurgia de catarata

Presidente Lula foi submetido ao procedimento na sexta-feira, 30

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

31/01/2026 - 15:36 h

Presidente Lula passou por uma avaliação após cirurgia de catarata
No seu primeiro dia após passar por uma cirurgia de catarata no olho esquerdo, na sexta-feira, 30, o presidente Lula (PT), neste sábado, 31, passou por uma avaliação de rotina.

De acordo com o Palácio do Planalto, o exame oftalmológico — realizado em uma clínica em Brasília — mostrou evolução satisfatória, dentro do esperado.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Após a avaliação, o petista foi liberado para retornar às atividades habituais na próxima segunda-feira, 2. No dia, ele deve participar da sessão solene de abertura do ano Judiciário de 2026.

Segunda cirurgia

O presidente recebeu alta hospitalar no mesmo dia da cirurgia. Ele já havia feito o mesmo procedimento no olho direito, em 2020.

Neste o final de semana, Lula permanecerá na Granja do Torto, também em Basília, sendo acompanhado pela equipe liderada por Roberto Kalil Filho e Ana Helena Germoglio.

O que é a catarata?

A catarata é um processo natural de envelhecimento que resulta na perda da transparência do cristalino, que é a lente natural dos olhos, deixando-o opaco e esbranquiçado. Na cirurgia, o cristalino é substituído por uma lente artificial.

Agenda de Lula na Bahia

Segundo o Palácio do Planalto, o presidente Lula estará na Bahia, na próxima sexta-feira, 6, para cumprir agenda em Salvador.

A primeira das ações será a participação em uma cerimônia de entrega de ambulâncias do Samu, equipamentos para unidades de saúde e equipamentos cirúrgicos, no âmbito do Novo PAC Saúde.

Além disso, o presidente fará uma visita ao Hospital Santo Antônio, no Largo de Roma, para realizar entrega de equipamentos de cirurgia geral, no âmbito do programa Agora Tem Especialistas.

Já no sábado, 7, ele deve participar das celebrações pelos 46 anos de fundação do PT, que também acontecem em Salvador.

Além disso, há a expectativa de que ele, no sábado de Carnaval, dia 14 de fevereiro, esteja na capital baiana para acompanhar o terceiro dia de folia, no camarote do Governo do Estado.

