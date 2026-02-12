POLÍCIA
Fila no ferry-boat ultrapassa 5 horas e chega ao bairro da Calçada
Cinco embarcações operam com saídas a cada hora, mas demanda elevada provoca longa espera em Salvador
Por Luan Julião
Motoristas que tentam deixar Salvador pelo sistema ferry-boat enfrentam uma longa espera nesta quinta-feira, 12. No Terminal de São Joaquim, na Cidade Baixa, a fila para embarque de veículos ultrapassa cinco horas.
O congestionamento é tão intenso que a fila de carros já atinge o início do bairro da Calçada, impactando o trânsito na região e gerando transtornos para quem precisa acessar a área portuária e vias próximas.
Enquanto isso, no Terminal de Bom Despacho, na Ilha de Itaparica, o cenário é diferente. O embarque ocorre com pouca fila e sem registro de grandes retenções, segundo informações do sistema.
Para atender à demanda, cinco embarcações estão em operação nesta quinta-feira, 12, realizando a travessia entre Salvador e Itaparica com saídas a cada uma hora. Ainda assim, o fluxo elevado de veículos no sentido Salvador tem provocado a longa espera no terminal da capital.
