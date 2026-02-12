Brutal: policiais são presos suspeitos de sequestrar e torturar idosa

Siga o A TARDE no Google

Prisões aconteceram na madrugada desta quarta-feira, 11 - Foto: iStock

Uma denúncia de sequestro e cárcere privado levou à prisão de quatro homens na madrugada desta quarta-feira, 11, em Cidelândia, no Maranhão. A ação ocorreu na Estrada do Arroz, nas proximidades do povoado Olho d’Água.

De acordo com a Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP-MA), a vítima foi encontrada após ter sido deixada às margens da via. Ela reconheceu os suspeitos como responsáveis pelo crime. Entre os presos estão um policial militar e um policial penal.

Ainda segundo as informações oficiais, a mulher é mãe de um homem apontado como suspeito de assassinar um empresário na região em janeiro deste ano.

Os quatro detidos foram encaminhados ao plantão policial, onde foram autuados por sequestro e cárcere privado, porte ilegal de arma de fogo e tortura. O caso permanece sob investigação da Polícia Civil.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que não compactua com condutas ilegais praticadas por seus integrantes. A Polícia Militar determinou a abertura imediata de procedimento administrativo para apurar o envolvimento do policial militar, que poderá responder às penalidades previstas em lei.