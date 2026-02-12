Homem desaparecido na Bahia é preso por matar idoso no Espírito Santo

Dante foi morto dentro de casa - Foto: Reprodução

O desaparecimento de William Santos Manzoli, de 29 anos, em Itabela, no sul da Bahia, no final de 2025, teve um desfecho inesperado. Ele foi localizado preso em Guarapari, no Espírito Santo, no dia 28 de janeiro, e passou a ser investigado por envolvimento na morte do empresário Dante Michelini, 76, conhecido como Dantinho.

O caso ganhou repercussão após o corpo da vítima ser encontrado decapitado e carbonizado, no último dia 3, em uma residência rural em Meaípe, distrito de Guarapari. Segundo informações da Polícia Militar, Dante morava sozinho no sítio, que ficou parcialmente destruído após um incêndio.

William era considerado desaparecido desde o final de 2025 | Foto: Reprodução

Durante interrogatório no Centro de Detenção Provisória de Guarapari (CDPG), William confessou o crime e indicou onde havia jogado a cabeça da vítima. Segundo informações, a cabeça de Dante foi localizada, na manhã desta quarta feira, 11, na maré do bairro Kubitschek. A ação contou com apoio de mergulhadores do Corpo de Bombeiros.

De acordo com a Polícia Civil, o crime teria ocorrido após Willian invadir a propriedade de Dante. Ao ser flagrado pelo empresário e agredido, ele teria agido por vingança. A polícia trabalha para esclarecer a dinâmica completa dos fatos e apurar se houve participação de outras pessoas.

Quem era Dante

O nome do empresário Dante Michelini ficou bastante conhecido na década de 90, quando ele figurou como um dos investigados doi Caso Araceli. Em 1973, a menina Araceli Cabrera Sanchez, de 8 anos, foi assassinada, em Vitória, no Espírito Santo.

O crime teve repercussão nacional e permanece como um dos casos mais emblemáticos do país.