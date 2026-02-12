Menu
HOME > POLÍCIA
INVESTIGAÇÃO

Homem é resgatado de cativeiro após sequestro no litoral da Bahia

Vítima foi capturada na manhã de quarta-feira, 11, em uma fazenda no município onde mora

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

12/02/2026 - 19:35 h

Crime ocorreu
Crime ocorreu -

Um homem de 43 anos que havia sido sequestrado em Entre Rios, no litoral norte da Bahia, foi libertado durante uma operação da Polícia Civil na Região Metropolitana de Salvador. Ele estava mantido em cativeiro em um imóvel na localidade de Monte Gordo, distrito de Camaçari.

Segundo as investigações, a vítima foi capturada na manhã de quarta-feira, 11, em uma fazenda no município onde mora. Após o sequestro, os criminosos o levaram para outro endereço, onde passou a ser mantido sob ameaça enquanto os suspeitos articulavam a extorsão.

Resgate

O resgate foi realizado por equipes especializadas da Polícia Civil. Durante as buscas por imóveis usados como possível cativeiro, houve confronto armado em um dos endereços identificados. Os suspeitos conseguiram escapar.

O homem foi encontrado sem ferimentos aparentes e em boas condições de saúde. Ele recebeu apoio das equipes policiais após ser libertado.

As investigações continuam para identificar e capturar todos os envolvidos no crime, que está sendo apurado pela unidade policial responsável por Entre Rios.

x