ABANDONO DE INCAPAZ

Recém-nascida é encontrada na descarga de vaso sanitário

A garotinha foi resgatada por funcionários do estabelecimento

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

18/11/2025 - 20:29 h
A bebê recebeu o devido atendimento médico
A bebê recebeu o devido atendimento médico

Uma recém-nascida foi encontrada abandonada dentro da caixa de descarga de um vaso sanitário neste final de semana. A garotinha foi descoberta por um profissional de limpeza de um prédio comercial localizado no bairro de Lat Krabang, em Bangkok, na Tailândia.

O rapaz ouviu o choro da criança através do encanamento e acionou o serviço de emergência. Em seu relato, ele afirmou que a bebê estava nua com as mãos pálidas e enrugadas dentro da caixa, que estava parcialmente cheia.

Segundo informações divulgadas pelo jornal “The Sun”, a criança foi encaminhada para o Hospital Sirindhorn, onde foi submetida a uma série de exames. Médicos atestam que a vítima pesava cerca de seis libras, que convertido é igual a aproximadamente 2,7 kg.

“Os agentes estão verificando as câmeras de segurança para determinar quem estava no prédio e quem usou o banheiro”, informou o capitão de polícia da região, Kritsada Saikhong. Caso seja encontrado, o responsável pelo abandono pode ser processado pelo crime de abandono de incapaz, que possui uma pena de até três anos de prisão.

bebê recém-nascida Tailândia

