Mulher denuncia estupro em banheiro químico durante Carnaval na Barra

Siga o A TARDE no Google

Mulher registra denúncia de estupro em banheiro químico no Carnaval na Barra - Foto: Divulgação / Polícia Civil

Uma mulher registrou, nesta quinta-feira, 12, uma denúncia de abuso sexual cometido em um banheiro químico durante o Carnaval na região da Barra, em Salvador.

O caso foi inicialmente informado às autoridades após a vítima procurar a Delegacia Territorial (DT) de Abrantes para denunciar o caso e registrar um Boletim de Ocorrência (B.O).

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) está investigando a denúncia como abuso sexual.

Em nota, a SSP informa que a mulher prestou o primeiro depoimento à Polícia Civil (PC) e passou por exames no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Somado a isso, a pasta informa que “Câmeras da Secretaria da Segurança Pública também serão analisadas, com o objetivo de esclarecer todas as informações registradas pela vítima.”

As investigações estão sendo realizadas de forma integrada com as polícias Civil, Militar e Técnica. Finalizando o órgão ainda informou que a “SSP reafirma o seu compromisso com a verdade e também com ações de combate à violência contra mulher.”