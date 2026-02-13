Menu
POLÍCIA

Mulher denuncia estupro em banheiro químico durante Carnaval na Barra

Investigação está sendo feita de forma integrada com as polícias Civil, Militar e Técnica

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

13/02/2026 - 11:42 h

Mulher registra denúncia de estupro em banheiro químico no Carnaval na Barra
Mulher registra denúncia de estupro em banheiro químico no Carnaval na Barra -

Uma mulher registrou, nesta quinta-feira, 12, uma denúncia de abuso sexual cometido em um banheiro químico durante o Carnaval na região da Barra, em Salvador.

O caso foi inicialmente informado às autoridades após a vítima procurar a Delegacia Territorial (DT) de Abrantes para denunciar o caso e registrar um Boletim de Ocorrência (B.O).

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) está investigando a denúncia como abuso sexual.

Em nota, a SSP informa que a mulher prestou o primeiro depoimento à Polícia Civil (PC) e passou por exames no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Somado a isso, a pasta informa que “Câmeras da Secretaria da Segurança Pública também serão analisadas, com o objetivo de esclarecer todas as informações registradas pela vítima.”

As investigações estão sendo realizadas de forma integrada com as polícias Civil, Militar e Técnica. Finalizando o órgão ainda informou que a “SSP reafirma o seu compromisso com a verdade e também com ações de combate à violência contra mulher.”

Tags:

abuso sexual Barra carnaval estupro Polícia

x