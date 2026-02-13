POLÍCIA
Mulher denuncia estupro em banheiro químico durante Carnaval na Barra
Investigação está sendo feita de forma integrada com as polícias Civil, Militar e Técnica
Uma mulher registrou, nesta quinta-feira, 12, uma denúncia de abuso sexual cometido em um banheiro químico durante o Carnaval na região da Barra, em Salvador.
O caso foi inicialmente informado às autoridades após a vítima procurar a Delegacia Territorial (DT) de Abrantes para denunciar o caso e registrar um Boletim de Ocorrência (B.O).
A Secretaria de Segurança Pública (SSP) está investigando a denúncia como abuso sexual.
Em nota, a SSP informa que a mulher prestou o primeiro depoimento à Polícia Civil (PC) e passou por exames no Departamento de Polícia Técnica (DPT).
Somado a isso, a pasta informa que “Câmeras da Secretaria da Segurança Pública também serão analisadas, com o objetivo de esclarecer todas as informações registradas pela vítima.”
As investigações estão sendo realizadas de forma integrada com as polícias Civil, Militar e Técnica. Finalizando o órgão ainda informou que a “SSP reafirma o seu compromisso com a verdade e também com ações de combate à violência contra mulher.”
