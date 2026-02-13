Mais de uma tonelada de barbatanas de tubarão são apreendidas na Bahia

Siga o A TARDE no Google

1,5 toneladas de barbatanas de tubarão são apreendidas na Bahia - Foto: Divulgação | Inema

Aproximadamente 1,5 tonelada de barbatanas de tubarão foram apreendidas pela Polícia Federal (PF) em um imovel durante uma operação no município de Rodelas, no norte da Bahia, nesta quinta-feira, 12.

A ação foi feita pela Polícia Federal (PF) juntamente do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

O material, de alto valor no comércio clandestino internacional, estava armazenado e passava por várias etapas de secagem. Ao todo, foram contabilizados 1.583 quilos de barbatanas, incluindo partes de espécies ameaçadas de extinção.

Esquema internacional

Durante a ação, sete pessoas foram flagradas na preparação do produto, quatro deles brasileiros, um deles sendo adolescente e três chineses.

De acordo com o Inema, um dos estrangeiros aparentava ser o coordenador da operação.

Segundo os órgãos ambientais, imagens aéreas permitiram identificar movimentações suspeitas no local. O imóvel funcionava como uma estrutura de processamento e secagem das barbatanas, momento em que acontece a venda do produto no mercado ilegal.

Ingrediente nobre

Em países da Ásia, as barbatanas são utilizadas como ingrediente dado como nobre na culinária local, como nas tradicionais sopas de barbatana de tubarão, cujo prato pode alcançar valores próximos a 500 dólares.

Retirada cruel

Em nota o Inema destacou que "as barbatanas são frequentemente obtidas pelo método conhecido como finning, em que as nadadeiras dos tubarões são removidas e o animal é descartado ainda vivo no mar, prática altamente cruel e responsável por severos impactos ambientais, especialmente em espécies ameaçadas de extinção".

No Brasil, a legislação proíbe a captura direcionada de tubarões, além de considerar crime guardar e transportar, beneficiar ou comercializar partes desses animais sem a autorização.

A prática ilegal é impulsionado pela alta rentabilidade do comércio ilegal internacional.

Indivíduos autuados

Os envolvidos foram conduzidos à Delegacia da Polícia Federal em Juazeiro, onde foram autuados em flagrante por crimes:

Contra a fauna;

Receptação qualificada;

Corrupção de menores.

As barbatanas recuperadas vão passar por análise técnica dos órgãos ambientais.