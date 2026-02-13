Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Mais de uma tonelada de barbatanas de tubarão são apreendidas na Bahia

Ação conjunta flagra sete pessoas em esquema ilegal, barbatanas de espécies ameaçadas foram encontradas

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

13/02/2026 - 10:39 h | Atualizada em 13/02/2026 - 11:07

Siga o A TARDE no Google

Google icon
1,5 toneladas de barbatanas de tubarão são apreendidas na Bahia
1,5 toneladas de barbatanas de tubarão são apreendidas na Bahia -

Aproximadamente 1,5 tonelada de barbatanas de tubarão foram apreendidas pela Polícia Federal (PF) em um imovel durante uma operação no município de Rodelas, no norte da Bahia, nesta quinta-feira, 12.

A ação foi feita pela Polícia Federal (PF) juntamente do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O material, de alto valor no comércio clandestino internacional, estava armazenado e passava por várias etapas de secagem. Ao todo, foram contabilizados 1.583 quilos de barbatanas, incluindo partes de espécies ameaçadas de extinção.

Esquema internacional

Durante a ação, sete pessoas foram flagradas na preparação do produto, quatro deles brasileiros, um deles sendo adolescente e três chineses.

De acordo com o Inema, um dos estrangeiros aparentava ser o coordenador da operação.

Segundo os órgãos ambientais, imagens aéreas permitiram identificar movimentações suspeitas no local. O imóvel funcionava como uma estrutura de processamento e secagem das barbatanas, momento em que acontece a venda do produto no mercado ilegal.

Leia Também:

Folião é baleado no Campo Grande no primeiro dia de Carnaval
Foragido por homicídio é flagrado atuando como mototaxista na Barra
Mulher é presa na RMS quase um ano após matar empresário em Feira
Mulher é presa após mandar filhos de 2 e 8 anos sozinhos para a escola

Ingrediente nobre

Em países da Ásia, as barbatanas são utilizadas como ingrediente dado como nobre na culinária local, como nas tradicionais sopas de barbatana de tubarão, cujo prato pode alcançar valores próximos a 500 dólares.

Retirada cruel

Em nota o Inema destacou que "as barbatanas são frequentemente obtidas pelo método conhecido como finning, em que as nadadeiras dos tubarões são removidas e o animal é descartado ainda vivo no mar, prática altamente cruel e responsável por severos impactos ambientais, especialmente em espécies ameaçadas de extinção".

No Brasil, a legislação proíbe a captura direcionada de tubarões, além de considerar crime guardar e transportar, beneficiar ou comercializar partes desses animais sem a autorização.

A prática ilegal é impulsionado pela alta rentabilidade do comércio ilegal internacional.

Indivíduos autuados

Os envolvidos foram conduzidos à Delegacia da Polícia Federal em Juazeiro, onde foram autuados em flagrante por crimes:

  • Contra a fauna;
  • Receptação qualificada;
  • Corrupção de menores.

As barbatanas recuperadas vão passar por análise técnica dos órgãos ambientais.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

apreensão Bahia Barbatanas de tubarão operação

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
1,5 toneladas de barbatanas de tubarão são apreendidas na Bahia
Play

Sócios: grupo chines utiliza o PCC para blindar lavagem de R$ 1 bilhão

1,5 toneladas de barbatanas de tubarão são apreendidas na Bahia
Play

Suspeito de tocar partes íntimas de mulheres na Graça é preso em Salvador

1,5 toneladas de barbatanas de tubarão são apreendidas na Bahia
Play

Camarote na Barra é interditado em operação contra rifas ilegais

1,5 toneladas de barbatanas de tubarão são apreendidas na Bahia
Play

Vídeo: homem espanca companheira com socos e mata-leão em elevador

x