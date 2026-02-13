Comunicado atribuído ao CV anuncia nova liderança em cidades da Bolívia

Siga o A TARDE no Google

Documento datado de 10 de fevereiro de 2026 atribui a “Bronix” e “Zeus” o comando em Santa Cruz e Trinidad - Foto: Felipe Iruata / Ag A Tarde

Cidades bolivianas na rota do tráfico internacional, Santa Cruz e Trinidad passam a ter nova condução dentro da estrutura do Comando Vermelho (CV), conforme comunicado atribuído à facção e datado de 10 de fevereiro de 2026.

O documento informa que os integrantes conhecidos como “Bronix” e “Zeus” assumem a liderança estratégica das duas localidades, ficando responsáveis pela condução das ações. O texto sustenta que a decisão partiu do chamado “Conselho Final Bolívia”.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Apontado no comunicado como “Zeus”, Luiz Carlos Bandeira Rodrigues, natural de Rondônia, é descrito como detentor de autonomia para deliberar nas regiões de Guayara, Trinidad e Santa Cruz, podendo atuar ao lado de “Bronix” ou de outro integrante citado como “Lamborghini”.

No Brasil, ele é identificado como chefe do tráfico de drogas na comunidade da Muzema, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, e integra a lista do Ministério da Justiça e Segurança Pública que reúne os criminosos mais procurados do país.

Texto também destaca princípios internos sob o lema “Paz, Justiça e Liberdade”.

O texto também apresenta diretrizes internas do grupo. Em um dos artigos, sob o lema “Paz, Justiça e Liberdade”, afirma que o respeito às lutas travadas pela facção estaria associado à paz, mas acrescenta que não haverá recuo em conflitos considerados “necessários”.

Outro ponto do comunicado estabelece que cada integrante “terá o valor que merece de acordo com suas ações, boas intenções e responsabilidade”.

Assinado como “Conselho Final – CV.RL Bolívia”, o informativo formaliza a mudança na estrutura de comando nas áreas citadas.

Veja na integra

"INFORMATIVO

COMANDO VERMELHO – CVRL BOLIVIA

DATA: 10/02/2026

O Conselho do Comando Vermelho Bolívia, por meio do presente informativo, comunica que os irmãos BRONIX e ZEUS assumem a liderança estratégica das cidades de Santa Cruz e Trinidad, tomando a frente das respectivas áreas e passando a ser os responsáveis pela condução das ações.

O irmão ZEUS, oriundo de Rondônia, possui autonomia total e o aval do Conselho Final BOLIVIA, com plena autonomia para conduzir decisões dentro das áreas bolivianas de Guayara, Trinidad e Santa Cruz, junto com BRONIX ou mesmo LAMBORGHINI.

Art)°1 En el lema de principios de Paz, JUSTICIA y LIBERTAD significa que el RESPETO de toda las luchas somos también de Paz, Pero jamás huiremos de las guerras cuando ellas sean

Necesarias.

Art)°6 Cada integrante tendrá el valor que merece de acuerdo con sus acciones, Buenas intenciones Y Responsabilidad.

PAZ – JUSTIÇA – LIBERDADE

10/02/2026

Atenciosamente,

CONSEJO FINAL – CV.RL BOLIVIA"