POLÍCIA
Comunicado atribuído ao CV anuncia nova liderança em cidades da Bolívia
Informativo menciona aval do chamado “Conselho Final Bolívia” para atuação nas regiões de Guayara, Trinidad e Santa Cruz
Por Luan Julião
Siga o A TARDE no Google
Cidades bolivianas na rota do tráfico internacional, Santa Cruz e Trinidad passam a ter nova condução dentro da estrutura do Comando Vermelho (CV), conforme comunicado atribuído à facção e datado de 10 de fevereiro de 2026.
O documento informa que os integrantes conhecidos como “Bronix” e “Zeus” assumem a liderança estratégica das duas localidades, ficando responsáveis pela condução das ações. O texto sustenta que a decisão partiu do chamado “Conselho Final Bolívia”.
Apontado no comunicado como “Zeus”, Luiz Carlos Bandeira Rodrigues, natural de Rondônia, é descrito como detentor de autonomia para deliberar nas regiões de Guayara, Trinidad e Santa Cruz, podendo atuar ao lado de “Bronix” ou de outro integrante citado como “Lamborghini”.
No Brasil, ele é identificado como chefe do tráfico de drogas na comunidade da Muzema, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, e integra a lista do Ministério da Justiça e Segurança Pública que reúne os criminosos mais procurados do país.
O texto também apresenta diretrizes internas do grupo. Em um dos artigos, sob o lema “Paz, Justiça e Liberdade”, afirma que o respeito às lutas travadas pela facção estaria associado à paz, mas acrescenta que não haverá recuo em conflitos considerados “necessários”.
Outro ponto do comunicado estabelece que cada integrante “terá o valor que merece de acordo com suas ações, boas intenções e responsabilidade”.
Assinado como “Conselho Final – CV.RL Bolívia”, o informativo formaliza a mudança na estrutura de comando nas áreas citadas.
Leia Também:
Veja na integra
"INFORMATIVO
COMANDO VERMELHO – CVRL BOLIVIA
DATA: 10/02/2026
O Conselho do Comando Vermelho Bolívia, por meio do presente informativo, comunica que os irmãos BRONIX e ZEUS assumem a liderança estratégica das cidades de Santa Cruz e Trinidad, tomando a frente das respectivas áreas e passando a ser os responsáveis pela condução das ações.
O irmão ZEUS, oriundo de Rondônia, possui autonomia total e o aval do Conselho Final BOLIVIA, com plena autonomia para conduzir decisões dentro das áreas bolivianas de Guayara, Trinidad e Santa Cruz, junto com BRONIX ou mesmo LAMBORGHINI.
Art)°1 En el lema de principios de Paz, JUSTICIA y LIBERTAD significa que el RESPETO de toda las luchas somos también de Paz, Pero jamás huiremos de las guerras cuando ellas sean
Necesarias.
Art)°6 Cada integrante tendrá el valor que merece de acuerdo con sus acciones, Buenas intenciones Y Responsabilidad.
PAZ – JUSTIÇA – LIBERDADE
10/02/2026
Atenciosamente,
CONSEJO FINAL – CV.RL BOLIVIA"
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes