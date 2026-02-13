Menu
BRUTAL

Mulher trans é encontrada morta, decapitada e com seis tiros na cabeça

Vítima estava desaparecida desde sábado, 7, e foi localizada em área de mata

Luan Julião

Por Luan Julião

13/02/2026 - 14:30 h

Faca foi apreendida próximo ao local e passará por perícia
Faca foi apreendida próximo ao local e passará por perícia -

O desaparecimento que começou no último sábado, 7, após a saída de uma festa, terminou de forma brutal no município de Coqueiro Seco, na região metropolitana de Maceió. Uma mulher transexual conhecida como “Manu” foi encontrada morta na última quarta-feira, 11, em uma área de difícil acesso.

As buscas mobilizaram familiares e autoridades. Foi o próprio pai da jovem quem localizou a cabeça da vítima em uma região de mata. Horas depois, equipes do Corpo de Bombeiros encontraram o corpo em uma ribanceira de aproximadamente 200 metros, na Fazenda das Flores, no mesmo município.

Após a localização, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos periciais.

De acordo com as informações iniciais, a cabeça apresentava cerca de seis lesões, com indícios de terem sido causadas por disparos de arma de fogo. Próximo ao local onde a cabeça foi encontrada, os investigadores apreenderam uma faca, que será submetida à análise.

A polícia informou ainda que Manu não possuía anotações criminais. As investigações preliminares apontam que o crime pode ter ligação com o tráfico de drogas.

Tags:

Coqueiro Seco desaparecimento investigação policial tráfico de drogas transexual violência

x