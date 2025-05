SÃO PAULO Auxiliar de enfermagem faz sexo oral em paciente com morte encefálica O profissional foi preso após ser flagrado por um colega cometendo o crime Por Redação 27/04/2025 - 18:28 h | Atualizada em 28/04/2025 - 10:35

Prédio do Instituto do Coração (Incor), do Hospital das Clínicas, onde o crime teria acontecido - Foto: Reprodução | Google Maps

Um auxiliar de enfermagem, de 31 anos, foi preso em flagrante na madrugada deste domingo, 27, após ser acusado de estuprar um paciente no Hospital das Clínicas, em São Paulo. Segundo a Polícia Civil de São Paulo, a vítima era um homem de 39 anos. O auxiliar foi flagrado por um médico plantonista que relatou tê-lo visto, através de um biombo que separa os leitos, praticando sexo oral no paciente. Leia Também: Primeira defensora pública do país morre aos 95 anos 10 cursos online gratuitos para fazer no fim de semana Homem é encontrado morto dentro do Ministério da Saúde O homem foi conduzida à audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça. Ele vai responder por estupro de vulnerável, já que o paciente está intubado e inconsciente na UTI do hospital. A Polícia Militar apontou que o suspeito se manteve em silêncio durante o depoimento, não apresentou defesa. O caso foi registrado pelo 14º Distrito Policial (Pinheiros). O Hospital das Clínicas afirmou que "repudia veementemente o ocorrido e reafirma seu compromisso inegociável com a ética, a segurança e a dignidade humana", que colabora com as investigações e oferece suporte aos familiares do paciente.

