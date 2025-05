10 cursos online gratuitos para fazer no fim de semana

Cursos são oferecidos de forma gratuita e online - Foto: Divulgação

Se você quer aproveitar o fim de semana para se capacitar sem gastar nada, cursos online gratuitos podem ser uma ótima escolha. Pensando nisso, o Portal A TARDE selececionou 10 opções oferecidas pela Fundação Getulio Vargas (FGV) e pelo Sebrae. Todos são 100% gratuitos, com inscrições abertas e, em alguns casos, com direito a certificado.

Confira abaixo 10 cursos online gratuitos:

1. Cyberbullying — FGV

O curso apresenta as diferenças entre o bullying tradicional e o cyberbullying, traz um panorama da legislação brasileira sobre o tema e aponta estratégias de prevenção e combate ao fenômeno, tanto em escolas quanto no ambiente familiar. Também traz estatísticas e tendências sobre o assunto, reunindo informações práticas e atualizadas.

Duração: 5 horas

Processo seletivo: Não, basta se inscrever

2. Liderança e Gestão Participativa na Escola — FGV

Voltado para professores, gestores escolares e estudantes, o curso discute os fundamentos da negociação e do processo decisório como práticas essenciais para uma gestão escolar mais participativa e eficaz. A proposta é ampliar os conhecimentos de quem atua ou deseja atuar no ambiente educacional.

Duração: 8 horas

Processo seletivo: Não, basta se inscrever

3. Proteção de Dados — FGV

Em tempos de alta circulação de informações, proteger dados pessoais é fundamental. O curso explica o que são dados, os diferentes tipos, para que servem, como são coletados e como garantir sua segurança, considerando a legislação brasileira e práticas de proteção nos dispositivos eletrônicos.

Duração: 5 horas

Processo seletivo: Não, basta se inscrever

4. Negociação e Formação do Contrato — FGV

Este curso traz uma introdução ao Direito Contratual, explicando a importância dos contratos nas relações sociais e econômicas, os cuidados durante a formação de um contrato, os documentos pré-contratuais e os riscos jurídicos que podem surgir antes e depois da assinatura.

Duração: 5 horas

Processo seletivo: Não, basta se inscrever

5. Saúde Física e Mental na Internet — FGV

O curso aborda os principais impactos da internet na saúde física e mental dos usuários, com foco especial nos adolescentes. Também apresenta formas práticas de prevenção e combate aos efeitos negativos do uso excessivo das tecnologias.

Duração: 5 horas

Processo seletivo: Não, basta se inscrever

6. Marketing Digital para sua empresa: primeiros passos — Sebrae

Voltado a pequenos empresários e futuros empreendedores, o curso apresenta as principais ferramentas e estratégias do marketing digital para impulsionar negócios online e ampliar os resultados das empresas.

Duração: 6 horas

Processo seletivo: Não, basta se inscrever

Certificado: 100% autenticado e gratuito

7. Comercialização e Distribuição para o Audiovisual — Sebrae

Indicado para produtores audiovisuais, o curso ensina técnicas para comercializar projetos e conteúdos em plataformas como cinema, TV e streaming. Aborda desde a concepção do projeto até a venda de produtos já finalizados, focando na sustentabilidade econômica do setor.

Duração: 34 horas

Processo seletivo: Não, basta se inscrever

Certificado: 100% autenticado e gratuito

8. Gestão Financeira — Sebrae

Pensado para microempresas, pequenas empresas e artesãos, este curso ensina a organizar melhor as finanças do negócio, administrar recursos de forma eficiente e assegurar a saúde financeira da empresa a longo prazo.

Duração: 3 horas

Processo seletivo: Não, basta se inscrever

Certificado: 100% autenticado e gratuito

9. Comunicação no Processo de Vendas para Pequenos Negócios — Sebrae

Este curso mostra como a comunicação pode influenciar diretamente nas vendas e ensina a se comunicar de forma adequada tanto no atendimento presencial quanto no digital ou por delivery, ampliando as chances de sucesso comercial.

Duração: 3 horas

Processo seletivo: Não, basta se inscrever

Certificado: 100% autenticado e gratuito

10. Renda Extra: ideias para ganhar dinheiro hoje — Sebrae

O curso ajuda o aluno a identificar oportunidades de geração de renda, levando em conta seu perfil, habilidades e as condições do mercado. Ideal para quem quer empreender de forma prática e rápida.

Duração: 4 horas

Processo seletivo: Não, basta se inscrever

Certificado: 100% autenticado e gratuito