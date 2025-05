Homem é encontrado morto dentro do Ministério da Saúde

- Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Um homem foi encontrado morto na manhã deste domingo, 27, dentro do prédio do Ministério da Saúde, em Brasília.

De acordo com informações do Portal Metrópoles, o homem seria funcionário da equipe de segurança do prédio e foi encontrado sem vida por um colega. Ao lado do corpo havia uma arma de fogo e a Polícia Militar (PMDF), o Corpo de Bombeiros (CBMDF) e a Polícia Civil (PCDF) foram acionados.

O caso será investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal, que fará perícia no corpo e na arma. A linha preliminar de apuração trabalha com a hipótese de que o homem tenha atentado contra a própria vida.

Até o momento não houve manifestação do Ministério da Saúde ou da empresa terceirizada que faz a segurança do órgão sobre o caso.