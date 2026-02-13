Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DRAMA PESSOAL

“Pensei até em deixar de existir”, desabafa filho de Popó nas redes sociais

Igor Freitas diz está sendo acusado de um crime que não cometeu

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

13/02/2026 - 23:21 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Igor usou as redes sociais para desabafar
Igor usou as redes sociais para desabafar -

O filho do ex-pugilista Acelino 'Popó' Freitas, Igor Freitas, usou as redes sociais, nesta sexta-feira, 13, para fazer um desabafo sobre as acusações que afirma estar enfrentando nos últimos meses. Em um vídeo publicado para seus seguidores, ele negou envolvimento em manipulação de jogos e relatou impactos financeiros, profissionais e emocionais decorrentes do caso.

Logo no início do pronunciamento, ele explicou o que está passando. “Hoje, 13 de fevereiro de 2026, sexta-feira de carnaval, eu que sempre fui um cara que gostou muito da folia, baiano nato, gosto muito de festa, não tenho muita coisa pra comemorar esse carnaval”, declarou. Segundo ele, a mudança em sua vida começou em setembro do ano passado. “De setembro pra cá, minha vida deu uma reviravolta que eu não esperava”, afirma ele, com semblante bastante abalado.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Acusações e defesa

Ainda na gravação, Igor afirma estar sendo acusado injustamente. “Estou sendo acusado de algo que eu não fiz, de algo que eu não pratiquei, que eu não tive intenção nenhuma e que tem mexido muito com minha vida”, disse. Ele também mencionou diretamente a mídia e o Ministério Público do Paraná, alegando estar sendo alvo de acusações de manipulação de jogos.

“Sem poder me defender, sendo difamado de uma forma, pela mídia, pelo Ministério Público do Paraná, que vem me acusando de manipulação de jogos, sendo que eu nunca, não tenho uma palavra minha sobre isso", lamentou.

Ele explicou ainda que sua atuação profissional se limitava à intermediação comercial. “O que eu fiz foi convidar jogadores para ser embaixador de casa de aposta. Como eu fazia com influenciadores, com MCs, com cantores, com atores. Eu tenho provas, diversas provas disso que era o meu trabalho, fazer essa intermediação”, defendeu-se.

Para reforçar sua versão, afirmou que pretende divulgar conversas como prova de que não participou de qualquer irregularidade. “Eu vou deixar aqui agora um print de uma das conversas que eu tive com um dos jogadores quando eu descobri do que se tratava. Vocês vão ver o meu posicionamento”, pontou ele. Na gravação, Igor classificou as denúncias como “acusações levianas que não têm sentido, não têm nexo”.

Prejuízos financeiros e isolamento

Ainda durante o desabafo, o filho de Popó relatou perdas financeiras expressivas e o rompimento de contratos. “Perdi contrato de trabalho, perdi dinheiro, perdi prestígio, perdi tudo que eu tinha. Hoje eu estou com uma dívida de mais de 300 mil reais”, contou.

Além das dificuldades financeiras, ele contou ter enfrentado afastamento de amigos, colegas e até familiares. “Perdi amigos, perdi colegas de trabalho que me bloquearam, que apagaram conversas comigo”, disse ele ao lembrar que ouviu frases duras de pessoas próximas: “Quem você está se tornando? Você vai ser preso. O dinheiro do seu velório está guardado”.

Leia Também:

Técnico de enfermagem é preso por assediar pacientes e colegas
PM garante tranquilidade no Carnaval do Nordeste de Amaralina
Babá brasileira é condenada por matar patroa e outro homem nos EUA

Saúde mental e fé

Em um dos trechos mais sensíveis do vídeo, Igor revelou ter enfrentado momentos de extrema fragilidade emocional. “Pensei até em deixar de existir, várias vezes deixar de viver. Subi já em duas oportunidades, no salão, na parte mais alta do meu prédio para poder... Minha fé e o Deus que habita em mim não permitiu. Eu sempre soube que eu tenho um propósito. Eu não venho nesse mundo para ser mais um”, desabafou ele.

Demonstrando confiança em uma reviravolta, ele concluiu dizendo: “eu tenho certeza que Ele [Deus] está preparando uma mesa grande perante as pessoas que estão me difamando (…) Eu sei que essa fase vai passar e eu vou voltar ainda mais forte. Eu vou dar a volta por cima”.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Acelino Freitas acusação aposta apostas bets carnaval Casa de Aposta Desabafo dívidas Igor Freitas investigação manipulação de jogos polêmica Polícia Civil Popó

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Igor usou as redes sociais para desabafar
Play

“Pensei até em deixar de existir”, desabafa filho de Popó nas redes sociais

Igor usou as redes sociais para desabafar
Play

Sócios: grupo chines utiliza o PCC para blindar lavagem de R$ 1 bilhão

Igor usou as redes sociais para desabafar
Play

Suspeito de tocar partes íntimas de mulheres na Graça é preso em Salvador

Igor usou as redes sociais para desabafar
Play

Camarote na Barra é interditado em operação contra rifas ilegais

x