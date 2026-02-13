“Pensei até em deixar de existir”, desabafa filho de Popó nas redes sociais

Igor usou as redes sociais para desabafar - Foto: Reprodução Redes Sociais

O filho do ex-pugilista Acelino 'Popó' Freitas, Igor Freitas, usou as redes sociais, nesta sexta-feira, 13, para fazer um desabafo sobre as acusações que afirma estar enfrentando nos últimos meses. Em um vídeo publicado para seus seguidores, ele negou envolvimento em manipulação de jogos e relatou impactos financeiros, profissionais e emocionais decorrentes do caso.

Logo no início do pronunciamento, ele explicou o que está passando. “Hoje, 13 de fevereiro de 2026, sexta-feira de carnaval, eu que sempre fui um cara que gostou muito da folia, baiano nato, gosto muito de festa, não tenho muita coisa pra comemorar esse carnaval”, declarou. Segundo ele, a mudança em sua vida começou em setembro do ano passado. “De setembro pra cá, minha vida deu uma reviravolta que eu não esperava”, afirma ele, com semblante bastante abalado.

Acusações e defesa

Ainda na gravação, Igor afirma estar sendo acusado injustamente. “Estou sendo acusado de algo que eu não fiz, de algo que eu não pratiquei, que eu não tive intenção nenhuma e que tem mexido muito com minha vida”, disse. Ele também mencionou diretamente a mídia e o Ministério Público do Paraná, alegando estar sendo alvo de acusações de manipulação de jogos.

“Sem poder me defender, sendo difamado de uma forma, pela mídia, pelo Ministério Público do Paraná, que vem me acusando de manipulação de jogos, sendo que eu nunca, não tenho uma palavra minha sobre isso", lamentou.

Ele explicou ainda que sua atuação profissional se limitava à intermediação comercial. “O que eu fiz foi convidar jogadores para ser embaixador de casa de aposta. Como eu fazia com influenciadores, com MCs, com cantores, com atores. Eu tenho provas, diversas provas disso que era o meu trabalho, fazer essa intermediação”, defendeu-se.

Para reforçar sua versão, afirmou que pretende divulgar conversas como prova de que não participou de qualquer irregularidade. “Eu vou deixar aqui agora um print de uma das conversas que eu tive com um dos jogadores quando eu descobri do que se tratava. Vocês vão ver o meu posicionamento”, pontou ele. Na gravação, Igor classificou as denúncias como “acusações levianas que não têm sentido, não têm nexo”.

Prejuízos financeiros e isolamento

Ainda durante o desabafo, o filho de Popó relatou perdas financeiras expressivas e o rompimento de contratos. “Perdi contrato de trabalho, perdi dinheiro, perdi prestígio, perdi tudo que eu tinha. Hoje eu estou com uma dívida de mais de 300 mil reais”, contou.

Além das dificuldades financeiras, ele contou ter enfrentado afastamento de amigos, colegas e até familiares. “Perdi amigos, perdi colegas de trabalho que me bloquearam, que apagaram conversas comigo”, disse ele ao lembrar que ouviu frases duras de pessoas próximas: “Quem você está se tornando? Você vai ser preso. O dinheiro do seu velório está guardado”.

Saúde mental e fé

Em um dos trechos mais sensíveis do vídeo, Igor revelou ter enfrentado momentos de extrema fragilidade emocional. “Pensei até em deixar de existir, várias vezes deixar de viver. Subi já em duas oportunidades, no salão, na parte mais alta do meu prédio para poder... Minha fé e o Deus que habita em mim não permitiu. Eu sempre soube que eu tenho um propósito. Eu não venho nesse mundo para ser mais um”, desabafou ele.

Demonstrando confiança em uma reviravolta, ele concluiu dizendo: “eu tenho certeza que Ele [Deus] está preparando uma mesa grande perante as pessoas que estão me difamando (…) Eu sei que essa fase vai passar e eu vou voltar ainda mais forte. Eu vou dar a volta por cima”.