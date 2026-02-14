PORTAIS DE ABORDAGEM
Garfos, algemas e mais: 1.400 itens são retidos no 2º dia do Carnaval
Objetos foram apreendidos durante revistas nos portais de abordagem dos principais circuitos
Por Luiza Nascimento
Siga o A TARDE no Google
Alguns objetos são probidos nos circuitos oficiais do Carnaval de Salvador. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, 1.448 objetos foram retidos apenas no segundo dia de festa, entre a tarde de sexta-feira, 14 e madrugada de sábado, 15.
Durante revistas realizadas nos 53 portais de abordagem espalhados pelos circuitos Dodô (Barra), Osmar (Camp Grande) e Batatinha (Peloruinho), foram apreendidos facas, tesouras, garfos, algemas e objetos inflamáveis.
No acumulado, até o momento, mais de 5 mil objetos foram retidos nos Portais de Abordagem durante as festas de Pré-Carnaval e Carnaval na capital baiana.
Leia Também:
Confira lista de objetos proibidos:
- Garrafas, copos ou qualquer objeto de vidro;
- Objetos cortantes, perfurantes ou armas;
- Guarda-chuvas, que costumam ser proibidos (prefira capa de chuva);
- Equipamentos de som grandes ou profissionais;
- Objetos de valor, como joias, relógios caros e câmeras profissionais.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes