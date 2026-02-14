Garfos, algemas e mais: 1.400 itens são retidos no 2º dia do Carnaval

Siga o A TARDE no Google

- Foto: Foto: Gabriel Arouca/SSP

Alguns objetos são probidos nos circuitos oficiais do Carnaval de Salvador. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, 1.448 objetos foram retidos apenas no segundo dia de festa, entre a tarde de sexta-feira, 14 e madrugada de sábado, 15.

Durante revistas realizadas nos 53 portais de abordagem espalhados pelos circuitos Dodô (Barra), Osmar (Camp Grande) e Batatinha (Peloruinho), foram apreendidos facas, tesouras, garfos, algemas e objetos inflamáveis.

No acumulado, até o momento, mais de 5 mil objetos foram retidos nos Portais de Abordagem durante as festas de Pré-Carnaval e Carnaval na capital baiana.

Confira lista de objetos proibidos: