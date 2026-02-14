Menu
PORTAIS DE ABORDAGEM

Garfos, algemas e mais: 1.400 itens são retidos no 2º dia do Carnaval

Objetos foram apreendidos durante revistas nos portais de abordagem dos principais circuitos

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

14/02/2026 - 12:01 h

Imagem ilustrativa da imagem Garfos, algemas e mais: 1.400 itens são retidos no 2º dia do Carnaval
-

Alguns objetos são probidos nos circuitos oficiais do Carnaval de Salvador. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, 1.448 objetos foram retidos apenas no segundo dia de festa, entre a tarde de sexta-feira, 14 e madrugada de sábado, 15.

Durante revistas realizadas nos 53 portais de abordagem espalhados pelos circuitos Dodô (Barra), Osmar (Camp Grande) e Batatinha (Peloruinho), foram apreendidos facas, tesouras, garfos, algemas e objetos inflamáveis.

No acumulado, até o momento, mais de 5 mil objetos foram retidos nos Portais de Abordagem durante as festas de Pré-Carnaval e Carnaval na capital baiana.

Confira lista de objetos proibidos:

  • Garrafas, copos ou qualquer objeto de vidro;
  • Objetos cortantes, perfurantes ou armas;
  • Guarda-chuvas, que costumam ser proibidos (prefira capa de chuva);
  • Equipamentos de som grandes ou profissionais;
  • Objetos de valor, como joias, relógios caros e câmeras profissionais.

x