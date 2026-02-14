Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CARNAVAL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PREVISÃO DO TEMPO

Carnaval com chuva de novo? Veja a previsão do tempo para este sábado

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) havia emitido no último na semana um alerta amarelo na capital baiana

Carla Melo

Por Carla Melo

14/02/2026 - 9:54 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Chuva atinge a capital baiana neste sábado, 14
Chuva atinge a capital baiana neste sábado, 14 -

Nos últimos dois dias, Salvador está registrando chuvas intensas durante o período de Carnaval. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) havia emitido no último na semana um alerta amarelo na capital baiana e em parte do interior da Bahia.

De acordo com o Climatempo, Salvador terá pancadas de chuva todos os dias no carnaval, com períodos de sol ao mesmo tempo. A chuva que deve ocorrer preferencialmente nas madrugadas e manhã, com fraca a moderada e com baixo risco de raios.

Tudo sobre Carnaval em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Carnaval familiar: Santo Antônio Além do Carmo vira refúgio na folia
Chama o bombeiro! Anitta pede apoio após folião passar mal
Trabalho x folia: baianos montam estratégias para não perder Carnaval

Para este sábado, 14, a previsão é de que o dia tenha sol com algumas nuvens, entre 05h32 até 18h04. Entretanto, durante o dia e à noite de Carnaval, pode ocorrer chuvas rápidas, com estimativa de atingir um volume de 29.8mm.

As temperaturas devem variar entre 23ºC a 32ºC e os ventos devem chegar a 12km/h.

Carnaval ao vivo é no A TARDE!

Acompanhe os trios, artistas e a folia em tempo real na transmissão especial do A TARDE.

Assista no Youtube Youtube icon

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Carnaval Salvador chuvas intensas Climatempo Bahia Instituto Nacional de Meteorologia previsão do tempo Temperaturas Bahia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Chuva atinge a capital baiana neste sábado, 14
Play

Ba-Vi no Carnaval! Relembre jogadores flagrados curtindo a folia em Salvador

Chuva atinge a capital baiana neste sábado, 14
Play

Vídeo: coronel Sturaro surpreende e vira folião na pipoca de Bell Marques

Chuva atinge a capital baiana neste sábado, 14
Play

Oficialmente, Carnaval! Xanddy Harmonia abre folia em Salvador no ritmo do samba

Chuva atinge a capital baiana neste sábado, 14
Play

Bruna Marquezine chega a Salvador para carnaval com Shawn Mendes

x