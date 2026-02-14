PREVISÃO DO TEMPO
Carnaval com chuva de novo? Veja a previsão do tempo para este sábado
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) havia emitido no último na semana um alerta amarelo na capital baiana
Por Carla Melo
Nos últimos dois dias, Salvador está registrando chuvas intensas durante o período de Carnaval. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) havia emitido no último na semana um alerta amarelo na capital baiana e em parte do interior da Bahia.
De acordo com o Climatempo, Salvador terá pancadas de chuva todos os dias no carnaval, com períodos de sol ao mesmo tempo. A chuva que deve ocorrer preferencialmente nas madrugadas e manhã, com fraca a moderada e com baixo risco de raios.
Para este sábado, 14, a previsão é de que o dia tenha sol com algumas nuvens, entre 05h32 até 18h04. Entretanto, durante o dia e à noite de Carnaval, pode ocorrer chuvas rápidas, com estimativa de atingir um volume de 29.8mm.
As temperaturas devem variar entre 23ºC a 32ºC e os ventos devem chegar a 12km/h.
