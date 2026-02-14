Salvador registra "maior sexta" de Carnaval da história, diz prefeito

Para se evitar problemas estruturais, e consideradas “naturais” por Bruno Reis, a prefeitura de Salvador anunciou mudanças estruturais e operacionais - Foto: Leilane Teixeira | Ag. A TARDE

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, afirmou que o segundo dia oficial de Carnaval de Salvador, foi a “maior sexta-feira” comparada com todos os anos da folia. A afirmação foi dada durante o balanço de Carnaval, no Campo Grande, neste sábado, 14.

De acordo com o gestor, os dados oficiais da Polícia Militar da Bahia (PMBA) apontam que só o Circuito Barra-Ondina chegou a receber quase 1 milhão de pessoas, baseado nas notificações pelos postos de identificação. Já no circuito Osmar e Batatinha foram mais de 530.000 pessoas.

“Então, só nesses dois circuitos nós temos mais de 1 milhão, 1.2 milhão. Quando a gente soma os outros circuitos, os bairros, com certeza mais de 2 milhões de foliões nas ruas. Isso aumenta a expectativa para hoje, já que o sábado, tradicionalmente, é o dia mais cheio”, disse o prefeito.

Bruno Reis ainda anunciou dados referente ao fluxo de pessoas que ainda estão chegando na capital baiana para o Carnaval.

“Ontem, o aeroporto bateu recordes de chegada de passageiros com acréscimo de 17% no número de voos e de mais de 10% na chegada de passageiros por ônibus. Chegamos ontem a quase 100% de ocupação hoteleira, 98,8%”, explicou.

Ampliação de barreiras e redução de atrações

Para se evitar problemas estruturais, e consideradas “naturais” por Bruno Reis, a prefeitura de Salvador anunciou também estruturas operacionais para os próximos dias, como nos trabalhos dos ambulantes, transporte público e os postos de acesso de foliões, que deve ser ampliados.

“Hoje vamos ampliar a quantidade de barreiras de revistas para facilitar o acesso para que seja mais rápido, mais eficiente, o que é fundamental para evitar que qualquer pessoa tenha acesso ao circuito portando algum tipo de arma, mas reduzido aí esse tempo de espera”, continua ele.

Além disso, o prefeito afirmou que manteve a redução no número de atrações no circuito Barra-Ondina para controlar a quantidade de pessoas no circuito.

“No ano passado reduzimos para 29, e esse ano mantivemos 29 atrações. E com isso garante a certeza da operação. Os blocos infantis que desfilavam na Barra, trouxemos para o Campo Grande para justamente facilitar o retorno dos trios, facilitar toda a limpeza, facilitar o reabastecimento dos camarotes. Já está tudo praticamente pronto”,