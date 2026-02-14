POLÍTICA
Por que Bruno Reis não receberá Lula no Carnaval de Salvador
Presidente participa da folia neste sábado, 14, no Campo de Grande
Por Leilane Teixeira e Gabriela Araújo
Siga o A TARDE no Google
O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), não receberá o presidente Lula (PT) no circuito Osmar (Campo Grande) neste sábado de Carnaval, 14. À imprensa, o chefe do Executivo municipal explicou o motivo da sua ausência.
“Eu tenho, às 19h, uma coletiva de imprensa marcada no Camarote Brahma com os patrocinadores. Essa coletiva seria ontem, só que os diretores tiveram que ir a São Paulo e me pediram para remarcar para hoje”, justificou Bruno, em coletiva de imprensa, no circuito Osmar.
Deste modo, Bruno afirma que "esses compromissos impossibilitam de estar aqui no Campo Grande". Apesar disso, ele garante que estará no circuito nos próximos dias.
"Eu estou programado para ficar aqui todos os dias a partir de amanhã, segunda e terça", concluiu o prefeito.
Leia Também:
Antes, ele afirmou que terá outros compromissos no circuito Dodô (Barra-Ondina), bem como coletivas de imprensas em camarotes.
Tour de Lula no Carnaval
Como já foi antecipado pelo Portal A TARDE, o presidente Lula participará da folia momesca ao lado do governador Jerônimo Rodrigues (PT) e da comitiva A expectativa é que o petista chegue ao espaço reservado às 17h.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes