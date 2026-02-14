Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Por que Bruno Reis não receberá Lula no Carnaval de Salvador

Presidente participa da folia neste sábado, 14, no Campo de Grande

Leilane Teixeira e Gabriela Araújo

Por Leilane Teixeira e Gabriela Araújo

14/02/2026 - 12:58 h | Atualizada em 14/02/2026 - 13:51

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Bruno Reis (União Brasil) e Lula (PT)
Bruno Reis (União Brasil) e Lula (PT) -

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), não receberá o presidente Lula (PT) no circuito Osmar (Campo Grande) neste sábado de Carnaval, 14. À imprensa, o chefe do Executivo municipal explicou o motivo da sua ausência.

“Eu tenho, às 19h, uma coletiva de imprensa marcada no Camarote Brahma com os patrocinadores. Essa coletiva seria ontem, só que os diretores tiveram que ir a São Paulo e me pediram para remarcar para hoje”, justificou Bruno, em coletiva de imprensa, no circuito Osmar.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Deste modo, Bruno afirma que "esses compromissos impossibilitam de estar aqui no Campo Grande". Apesar disso, ele garante que estará no circuito nos próximos dias.

"Eu estou programado para ficar aqui todos os dias a partir de amanhã, segunda e terça", concluiu o prefeito.

Leia Também:

Do Galo da Madrugada a Salvador, Lula inicia maratona de carnaval neste sábado
Saiba por que a Bahia é crucial para a vitória de Lula nas eleições 2026
Lula se irritou com conduta da PF contra Toffoli no caso Master

Antes, ele afirmou que terá outros compromissos no circuito Dodô (Barra-Ondina), bem como coletivas de imprensas em camarotes.

Prefeito Bruno Reis (União) durante coletiva de imprensa
Prefeito Bruno Reis (União) durante coletiva de imprensa | Foto: Leilane Teixeira | Ag. A TARDE

Tour de Lula no Carnaval

Como já foi antecipado pelo Portal A TARDE, o presidente Lula participará da folia momesca ao lado do governador Jerônimo Rodrigues (PT) e da comitiva A expectativa é que o petista chegue ao espaço reservado às 17h.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bruno Reis Lula Política

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Bruno Reis (União Brasil) e Lula (PT)
Play

Com Jerônimo, Ivete e autoridades: Rotondano assume Tribunal baiano

Bruno Reis (União Brasil) e Lula (PT)
Play

Maternidade de Salvador levará nome do deputado Alan Sanches

Bruno Reis (União Brasil) e Lula (PT)
Play

Vídeos do STF revelam versões conflitantes de Vorcaro e ex-presidente do BRB

Bruno Reis (União Brasil) e Lula (PT)
Play

‘Netflix do governo’ será exibida nas escolas; entenda proposta

x