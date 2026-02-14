Por que Bruno Reis não receberá Lula no Carnaval de Salvador

Siga o A TARDE no Google

Bruno Reis (União Brasil) e Lula (PT) - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), não receberá o presidente Lula (PT) no circuito Osmar (Campo Grande) neste sábado de Carnaval, 14. À imprensa, o chefe do Executivo municipal explicou o motivo da sua ausência.

“Eu tenho, às 19h, uma coletiva de imprensa marcada no Camarote Brahma com os patrocinadores. Essa coletiva seria ontem, só que os diretores tiveram que ir a São Paulo e me pediram para remarcar para hoje”, justificou Bruno, em coletiva de imprensa, no circuito Osmar.

Deste modo, Bruno afirma que "esses compromissos impossibilitam de estar aqui no Campo Grande". Apesar disso, ele garante que estará no circuito nos próximos dias.

"Eu estou programado para ficar aqui todos os dias a partir de amanhã, segunda e terça", concluiu o prefeito.

Antes, ele afirmou que terá outros compromissos no circuito Dodô (Barra-Ondina), bem como coletivas de imprensas em camarotes.

Prefeito Bruno Reis (União) durante coletiva de imprensa | Foto: Leilane Teixeira | Ag. A TARDE

Tour de Lula no Carnaval

Como já foi antecipado pelo Portal A TARDE, o presidente Lula participará da folia momesca ao lado do governador Jerônimo Rodrigues (PT) e da comitiva A expectativa é que o petista chegue ao espaço reservado às 17h.