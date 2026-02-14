Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SEGURANÇA

Carnaval: grupo é preso por roubar celulares na Barra-Ondina

Eles foram localizados na Avenida Oceânica

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

14/02/2026 - 13:54 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Imagem ilustrativa da imagem Carnaval: grupo é preso por roubar celulares na Barra-Ondina
-

Quatro homens foram presos, na segunda noite do Carnaval de Salvador, sexta-feira, 13, por roubo a celulares no circuito Dodô (Barra-Ondina). Eles foram localizados na Avenida Oceânica, após furtarem o aparelho de um folião.

Equipes do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc) realizaram as prisões, após a vítima acionar uma equipe ostensiva do Departamento e reconhecer um dos autores do crime. Em seguida, o celular foi recuperado e restituído à vítima.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Dois homens são baleados em festa paredão em Nova Brasília de Itapuã
Jovem é morta a facadas e irmã fica ferida ao tentar defendê-la
“Pensei até em deixar de existir”, desabafa filho de Popó nas redes sociais

Suspeitos já haviam sendo monitorados

Os suspeitos, de 20, 21, 22 e 24 anos, já vinham sendo monitorados por equipes veladas e ostensivas do Denarc, sob suspeita de integrarem um grupo criminoso responsável por furtos contra foliões naquele circuito.

Após a localização, eles foram apresentados no Posto Proteger, no Farol da Barra, onde foram autuados em flagrante. Em seguida, os suspeitos passarão pelos exames de praxe e permanecerão à disposição da Justiça.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Carnaval Salvador circuito dodô Denarc fiscalização de crimes roubo de celulares segurança pública

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Homem é esfaqueado no Circuito Osmar durante o Carnaval de Salvador

Play

Sócios: grupo chines utiliza o PCC para blindar lavagem de R$ 1 bilhão

Play

Suspeito de tocar partes íntimas de mulheres na Graça é preso em Salvador

Play

Camarote na Barra é interditado em operação contra rifas ilegais

x