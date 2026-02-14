Carnaval: grupo é preso por roubar celulares na Barra-Ondina

Siga o A TARDE no Google

- Foto: Ascom-PCBA

Quatro homens foram presos, na segunda noite do Carnaval de Salvador, sexta-feira, 13, por roubo a celulares no circuito Dodô (Barra-Ondina). Eles foram localizados na Avenida Oceânica, após furtarem o aparelho de um folião.

Equipes do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc) realizaram as prisões, após a vítima acionar uma equipe ostensiva do Departamento e reconhecer um dos autores do crime. Em seguida, o celular foi recuperado e restituído à vítima.

Suspeitos já haviam sendo monitorados

Os suspeitos, de 20, 21, 22 e 24 anos, já vinham sendo monitorados por equipes veladas e ostensivas do Denarc, sob suspeita de integrarem um grupo criminoso responsável por furtos contra foliões naquele circuito.

Após a localização, eles foram apresentados no Posto Proteger, no Farol da Barra, onde foram autuados em flagrante. Em seguida, os suspeitos passarão pelos exames de praxe e permanecerão à disposição da Justiça.