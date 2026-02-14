Dois homens são baleados em festa paredão em Nova Brasília de Itapuã

Siga o A TARDE no Google

Policial militar foi baleado - Foto: Divulgação | GOVBA

Dois homens foram baleados, na noite desta sexta-feira (13), durante uma festa paredão realizada no Largo de Lima, bairro Nova Brasília de Itapuã, em Salvador.

Em nota enviada ao Portal A TARDE, a Polícia Militar informou que agentes do 32º Batalhão foram acionados para averiguar uma ocorrência e, chegando ao local, encontraram os feridos. Eles foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados a unidades.

Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas, nem sobre a autoria e motivação do crime.

Carro e materiais apreendidos

De acordo com a corporação, no local, um veículo estava estacionado com as portas abertas, como forma de obstruir a via. Após verificação, os policiais constataram divergência entre a numeração do chassi gravada no vidro e a registrada no sistema oficial de trânsito.

Desta forma, o automóvel foi encaminhado à Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos para adoção das medidas cabíveis. No interior do veículo, foram localizados dois aparelhos celulares, também apresentados à autoridade competente.

A Polícia Civil investiga o caso e o policiamento segue reforçado na região.