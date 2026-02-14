Bruno Reis cobra rigor após denúncia de estupro na Barra: "Lamentável"

Siga o A TARDE no Google

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, se manifestou sobre o caso de uma mulher que denunciou ter sido estuprada dentro de um banheiro químico por três policiais militares durante o Carnaval na capital baiana. Ao ser questionado sobre o episódio, o gestor afirmou esperar providências rigorosas por parte das forças de segurança.

“A gente sabe que a questão da segurança pública não compete à prefeitura, mas espero que sejam tomadas providências com rigor, de forma justa, legal, porque é um absurdo um crime dessa natureza”, declarou ao Portal A TARDE.

Bruno Reis ressaltou que o papel da polícia é garantir proteção à população. “O papel do policial é dar segurança, trazer para o folião a certeza da proteção, e jamais cometer qualquer ato dessa natureza”, afirmou.

O prefeito classificou o caso como “lamentável” e disse repudiar totalmente o ocorrido. Ele também reforçou a expectativa de que haja rigor na apuração e punição, caso as denúncias sejam confirmadas.

Entenda o caso

Uma mulher denunciou ter sido vítima de estupro durante o Carnaval de Salvador. Segundo a denúncia, o crime teria sido praticado por três policiais militares.

O caso está sendo investigado pelas autoridades competentes. Veja nota da Secretaria da Segurança Pública (SSP).

A Secretaria da Segurança Pública informa que as Polícias Civil, Militar e Técnica atuam de forma integrada para esclarecer uma denúncia de abuso sexual, registrada por uma mulher, na Delegacia Territorial (DT) de Abrantes. A vítima relata que o caso aconteceu em um banheiro químico na região da Barra, em Salvador.

A denunciante prestou o primeiro depoimento na Polícia Civil e passa por exames no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Câmeras da Secretaria da Segurança Pública também serão analisadas, com o objetivo de esclarecer todas as informações registradas pela vítima.

A SSP reafirma o seu compromisso com a verdade e também com ações de combate à violência contra mulher.