HOME > POLÍCIA
SEGURANÇA

PM apreende mais de 60 objetos perfurocortantes no Carnaval; confira

Operação policial foi realizada na manhã deste sábado, 14

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

14/02/2026 - 17:42 h

Objetos apreendidos pela Polícia Militar em operação na manhã deste sábado, 14
Objetos apreendidos pela Polícia Militar em operação na manhã deste sábado, 14

66 materiais perfurocortantes, além de outros objetos, foram apreendidos pela Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMERJ) na manhã deste sábado, 14, durante as revistas preventivas realizadas nos pontos de acesso ao bloco de Carnaval Bola Preta. Para garantir o sucesso da operação, a PM montou pontos de bloqueios para realizar as revistas no local.

Tesouras, alicates, objetos metálicos pontiagudos e frascos de vidro foram alguns dos itens apreendidos na ação. Apesar de serem materiais de uso cotidiano, esses objetos podem representar risco coletivo em ambientes de alta densidade de público, além da possibilidade de serem utilizados para intimidação em roubos e furtos.

No primeiro fim de semana de megablocos, no fim de janeiro, a Polícia apreendeu 82 objetos perfurocortantes, incluindo facas, tesouras, estiletes, canivetes e garrafas de vidro, durante ações preventivas realizadas também na região central.

A ação policial integra o planejamento especial de segurança da Secretaria de Estado de Polícia Militar para o Carnaval, com foco na prevenção, ordenamento do espaço urbano e proteção da integridade física dos foliões.

