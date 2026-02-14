Menu
CARNAVAL
CARNAVAL

Scooby-Doo na folia? Policiais fantasiados prendem trio no Carnaval

Agentes infiltrados no Centro flagraram suspeitos durante bloco; 27 pessoas já foram presas no Carnaval

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

14/02/2026 - 20:54 h

Policiais disfarçados de personagens do Scooby-Doo
Policiais disfarçados de personagens do Scooby-Doo -

Quem estava curtindo o bloco na região da República, no Centro de São Paulo, pode até ter achado que era só fantasia de Carnaval. Mas, por trás das roupas da turma do Scooby-Doo, estavam policiais civis infiltrados.

Na tarde deste sábado, 14, agentes caracterizados como personagens do desenho prenderam três suspeitos de furtar celulares em meio à multidão.

Prisão em meio aos foliões

Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, policiais do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) estavam disfarçados como Scooby e Daphne enquanto acompanhavam a movimentação do bloco.

Durante a ação, os agentes identificaram um grupo formado por duas mulheres e um homem que se aproveitava da aglomeração para subtrair celulares dos foliões.

Após monitorar os suspeitos, a equipe realizou a abordagem e encontrou oito aparelhos dentro de uma pochete usada por uma das mulheres.

Aparelhos serão periciados

Os celulares foram apreendidos e passarão por perícia antes de serem devolvidos aos donos.

A Polícia Civil orienta que vítimas de furto registrem boletim de ocorrência, seja presencialmente em uma delegacia ou por meio da Delegacia Eletrônica, informando, sempre que possível, o número de IMEI do aparelho.

O trio foi encaminhado ao 2º Distrito Policial, no bairro do Bom Retiro.

Operações se espalham pela cidade

A atuação policial não ficou restrita à região central. Equipes disfarçadas também reforçaram o policiamento no entorno do Parque Ibirapuera, na Zona Sul da capital, com abordagens preventivas durante os eventos de Carnaval.

Até agora, as ações ligadas à festa já resultaram em 27 prisões na capital paulista.

No pré-Carnaval, policiais fantasiados de personagens do filme Os Caça-Fantasmas também prenderam outro trio suspeito de furtos na região da Consolação.

Outras prisões durante a folia

Na sexta-feira, 13, um homem procurado pela Justiça tentou entrar no Sambódromo do Anhembi, mas foi identificado por câmeras do programa Muralha Paulista.

Somente nos dias 7 e 8 de fevereiro, 11 pessoas foram presas por crimes como venda de bebida adulterada, estelionato e furto de celulares, em operações no Parque Ibirapuera e na região da Consolação, com apoio de agentes infiltrados.

Já em 31 de janeiro, uma ação na Barra Funda resultou na prisão de 12 suspeitos apontados como integrantes de uma quadrilha especializada em crimes patrimoniais durante blocos de Carnaval, de acordo com a Polícia Civil.

No meio da festa, nem todo personagem está ali só para brincar — e, neste Carnaval, a fantasia virou estratégia de combate ao crime.

carnaval fantasia carnaval Polícia

