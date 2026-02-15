Alok, Psirico e mais: veja programação do domingo de Carnaval

Siga o A TARDE no Google

CARNAVAL 2026 Melhor Segunda-feira do Mundo com Harmonia do Samba no circuito Ondina-Barra. Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE Data: 09/02/2026 - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

O quarto dia do Carnaval de Salvador chegou e com ele, uma programação diversificada que vai agradar todos os públicos. Entre os destaques deste domingo, 15, estão Alok, Psirico, Daniela Mercury e Bell Marques.

Para o folião não perder nenhuma atração, o Portal A TARDE preparou uma lista completa com a ordem das apresentações nos principais circuitos.

Veja programação do Carnaval de Salvador neste domingo:

Circuito Osmar (Campo Grande)

Pipoca Doce — Carla Perez

Ibeji — Banda Ibeji

Exclusivas Kids — Kfune

Rhataplan

Zum Zum Mel — Júlio e Jonathan

Bloco Yaya Muxima

Bloco dos Pierrots — Tio Elétrico

Trio Saulo

Projeto Pagodart — Pagodart

Os Internacionais — É o Tchan

Trio Isquemininha

Trio Carlinhos Brown

Trio Parangolé

Trio Psirico

Trio Timbalada

Commanche do Pelô

Apaxes do Tororó

Muquisamba — Cajú pra Baixo, Vou Pro Sereno, Samba Trator, Nei D’Resenha, Simplesmente Luís e Noelson

Trio Thay Agassi / Berguinho

Trio Gigantes do Brasil

Projeto Especial Frenesi — Tatau em homenagem a Wanda Chase e Ademar e Banda Furtacor

Trio Comcar 1

Trio Paradinha Nova

As Suburbanas

Os Negões

100 Censura — Pugah e Amanda Santiago

Trio Larissa Marques

Bloco dos Servidores — Edu Casanova

Banana Reggae — Thomé Viana & Banda Ragga

Trio do Comcar 2

Blocão da Liberdade

Trio Luanna Monalisa

Trio Rosy e Banda

Trio Demorô

Ambiental e Ecossistema — Saulo Calmon

Pipoca da Diversidade — Leokrete

Circuito Dodô (Barra-Ondina)

Microtrio Putito Rex

Olodum — Banda Olodum

Bloco Camaleão — Bell Marques

Bloco Largadinho — Claudia Leitte

Bloco da Torcida — Xanddy Harmonia

Me Abraça — Durval Lelys

Crocodilo — Daniela Mercury

Trio Armandinho, Dodô e Osmar

Cortejo Afro

Trio Alok

Trio Pagodart

Trio FitDance

Trio Vinny Nogueira

Trio Attooxxa

Ecológico Meio Ambiente — Banda Roma Negra

Tê Tê Tê

A Mulherada — Banda A Mulherada

Bloco Universitário — Marinho

Trio Dan Miranda

Trio Gilmélândia

Trio Wilsinho Kraychete

Trio Baby do Brasil

Circuito Batatinha (Pelourinho)

Banda Big Show

Bicicletário Toca Raul

Bike Pedal Show

Cid Rocha

Filhos de Korin Efan

Dois tontos e meios

Forró Xotear

Jonga Lima e o quase trio

Los Cuatro

Movimento Musical Pinaúma Power

Banda Ruy Tapajós

Movimento Musical Pinaúna Power

Banda Ruy Tapajós

Os Eficientes

Rama Montenegro

Samba Curuzu City

Samba de Bando

Zeu Lobo Alcatéia

Rixô Elétrico

A Mulherada

Garampiola

Wilson Café

Lhego Valentim

Surpresinha

Kikkdpater

Lucas Viana

Flor Serena

Os Turunas

Noberto Curvelo

Idará

Luaê

Bola Cheia

Quero ver o Momo

Estrela kids

Curuzu City

Olorum Baba Mi

Só Samba de Roda

Caranapelô

Banda Bankoma

Big Bloco do Gueto e Eu Amo os Anos 80

Filhos de Jhá

Afoxé Ayralogum

Malcom X

Dança Bahia

Velha Guarda dos Negões

Leva Eu

Ska Reggae

Namoral

Sambrasil

Soweto

É com esse que eu vou

Casa da Capoeira Pelourinho

Contrafluxo (Centro/Avenida Carlos Gomes)