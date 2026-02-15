SE PROGRAME!
Alok, Psirico e mais: veja programação do domingo de Carnaval
O Portal A TARDE preparou uma lista completa com a ordem das apresentações nos principais circuitos
Por Luiza Nascimento
O quarto dia do Carnaval de Salvador chegou e com ele, uma programação diversificada que vai agradar todos os públicos. Entre os destaques deste domingo, 15, estão Alok, Psirico, Daniela Mercury e Bell Marques.
Para o folião não perder nenhuma atração, o Portal A TARDE preparou uma lista completa com a ordem das apresentações nos principais circuitos.
Veja programação do Carnaval de Salvador neste domingo:
Circuito Osmar (Campo Grande)
- Pipoca Doce — Carla Perez
- Ibeji — Banda Ibeji
- Exclusivas Kids — Kfune
- Rhataplan
- Zum Zum Mel — Júlio e Jonathan
- Bloco Yaya Muxima
- Bloco dos Pierrots — Tio Elétrico
- Trio Saulo
- Projeto Pagodart — Pagodart
- Os Internacionais — É o Tchan
- Trio Isquemininha
- Trio Carlinhos Brown
- Trio Parangolé
- Trio Psirico
- Trio Timbalada
- Commanche do Pelô
- Apaxes do Tororó
- Muquisamba — Cajú pra Baixo, Vou Pro Sereno, Samba Trator, Nei D’Resenha, Simplesmente Luís e Noelson
- Trio Thay Agassi / Berguinho
- Trio Gigantes do Brasil
- Projeto Especial Frenesi — Tatau em homenagem a Wanda Chase e Ademar e Banda Furtacor
- Trio Comcar 1
- Trio Paradinha Nova
- As Suburbanas
- Os Negões
- 100 Censura — Pugah e Amanda Santiago
- Trio Larissa Marques
- Bloco dos Servidores — Edu Casanova
- Banana Reggae — Thomé Viana & Banda Ragga
- Trio do Comcar 2
- Blocão da Liberdade
- Trio Luanna Monalisa
- Trio Rosy e Banda
- Trio Demorô
- Ambiental e Ecossistema — Saulo Calmon
- Pipoca da Diversidade — Leokrete
Circuito Dodô (Barra-Ondina)
- Microtrio Putito Rex
- Olodum — Banda Olodum
- Bloco Camaleão — Bell Marques
- Bloco Largadinho — Claudia Leitte
- Bloco da Torcida — Xanddy Harmonia
- Me Abraça — Durval Lelys
- Crocodilo — Daniela Mercury
- Trio Armandinho, Dodô e Osmar
- Cortejo Afro
- Trio Alok
- Trio Pagodart
- Trio FitDance
- Trio Vinny Nogueira
- Trio Attooxxa
- Ecológico Meio Ambiente — Banda Roma Negra
- Tê Tê Tê
- A Mulherada — Banda A Mulherada
- Bloco Universitário — Marinho
- Trio Dan Miranda
- Trio Gilmélândia
- Trio Wilsinho Kraychete
- Trio Baby do Brasil
Circuito Batatinha (Pelourinho)
- Banda Big Show
- Bicicletário Toca Raul
- Bike Pedal Show
- Cid Rocha
- Filhos de Korin Efan
- Dois tontos e meios
- Forró Xotear
- Jonga Lima e o quase trio
- Los Cuatro
- Movimento Musical Pinaúma Power
- Banda Ruy Tapajós
- Movimento Musical Pinaúna Power
- Banda Ruy Tapajós
- Os Eficientes
- Rama Montenegro
- Samba Curuzu City
- Samba de Bando
- Zeu Lobo Alcatéia
- Rixô Elétrico
- A Mulherada
- Garampiola
- Wilson Café
- Lhego Valentim
- Surpresinha
- Kikkdpater
- Lucas Viana
- Flor Serena
- Os Turunas
- Noberto Curvelo
- Idará
- Luaê
- Bola Cheia
- Quero ver o Momo
- Estrela kids
- Curuzu City
- Olorum Baba Mi
- Só Samba de Roda
- Caranapelô
- Banda Bankoma
- Big Bloco do Gueto e Eu Amo os Anos 80
- Filhos de Jhá
- Afoxé Ayralogum
- Malcom X
- Dança Bahia
- Velha Guarda dos Negões
- Leva Eu
- Ska Reggae
- Namoral
- Sambrasil
- Soweto
- É com esse que eu vou
- Casa da Capoeira Pelourinho
Contrafluxo (Centro/Avenida Carlos Gomes)
- Afro Liberdade
- Afrodescendente da Bahia
- Alabê
- Blocos Os Mutantes
- Filhos de Gandhy
- Filhos do Congo
- Furacão 2001
- Kambalagwanze
