HOME > CARNAVAL
SE PROGRAME!

Alok, Psirico e mais: veja programação do domingo de Carnaval

O Portal A TARDE preparou uma lista completa com a ordem das apresentações nos principais circuitos

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

15/02/2026 - 7:51 h

CARNAVAL 2026 Melhor Segunda-feira do Mundo com Harmonia do Samba no circuito Ondina-Barra. Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE Data: 09/02/2026
CARNAVAL 2026 Melhor Segunda-feira do Mundo com Harmonia do Samba no circuito Ondina-Barra. Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE Data: 09/02/2026

O quarto dia do Carnaval de Salvador chegou e com ele, uma programação diversificada que vai agradar todos os públicos. Entre os destaques deste domingo, 15, estão Alok, Psirico, Daniela Mercury e Bell Marques.

Para o folião não perder nenhuma atração, o Portal A TARDE preparou uma lista completa com a ordem das apresentações nos principais circuitos.

Veja programação do Carnaval de Salvador neste domingo:

Circuito Osmar (Campo Grande)

  • Pipoca Doce — Carla Perez
  • Ibeji — Banda Ibeji
  • Exclusivas Kids — Kfune
  • Rhataplan
  • Zum Zum Mel — Júlio e Jonathan
  • Bloco Yaya Muxima
  • Bloco dos Pierrots — Tio Elétrico
  • Trio Saulo
  • Projeto Pagodart — Pagodart
  • Os Internacionais — É o Tchan
  • Trio Isquemininha
  • Trio Carlinhos Brown
  • Trio Parangolé
  • Trio Psirico
  • Trio Timbalada
  • Commanche do Pelô
  • Apaxes do Tororó
  • Muquisamba — Cajú pra Baixo, Vou Pro Sereno, Samba Trator, Nei D’Resenha, Simplesmente Luís e Noelson
  • Trio Thay Agassi / Berguinho
  • Trio Gigantes do Brasil
  • Projeto Especial Frenesi — Tatau em homenagem a Wanda Chase e Ademar e Banda Furtacor
  • Trio Comcar 1
  • Trio Paradinha Nova
  • As Suburbanas
  • Os Negões
  • 100 Censura — Pugah e Amanda Santiago
  • Trio Larissa Marques
  • Bloco dos Servidores — Edu Casanova
  • Banana Reggae — Thomé Viana & Banda Ragga
  • Trio do Comcar 2
  • Blocão da Liberdade
  • Trio Luanna Monalisa
  • Trio Rosy e Banda
  • Trio Demorô
  • Ambiental e Ecossistema — Saulo Calmon
  • Pipoca da Diversidade — Leokrete

Leia Também:

Bell Marques dá R$ 2 mil para ambulante que teve isopor quebrado
De Ivete ao Rei Momo: o melhor do Carnaval de Salvador neste sábado
Como o mito do "espetinho de gato" afeta as vendas de ambulantes no Carnaval

Circuito Dodô (Barra-Ondina)

  • Microtrio Putito Rex
  • Olodum — Banda Olodum
  • Bloco Camaleão — Bell Marques
  • Bloco Largadinho — Claudia Leitte
  • Bloco da Torcida — Xanddy Harmonia
  • Me Abraça — Durval Lelys
  • Crocodilo — Daniela Mercury
  • Trio Armandinho, Dodô e Osmar
  • Cortejo Afro
  • Trio Alok
  • Trio Pagodart
  • Trio FitDance
  • Trio Vinny Nogueira
  • Trio Attooxxa
  • Ecológico Meio Ambiente — Banda Roma Negra
  • Tê Tê Tê
  • A Mulherada — Banda A Mulherada
  • Bloco Universitário — Marinho
  • Trio Dan Miranda
  • Trio Gilmélândia
  • Trio Wilsinho Kraychete
  • Trio Baby do Brasil

Circuito Batatinha (Pelourinho)

  • Banda Big Show
  • Bicicletário Toca Raul
  • Bike Pedal Show
  • Cid Rocha
  • Filhos de Korin Efan
  • Dois tontos e meios
  • Forró Xotear
  • Jonga Lima e o quase trio
  • Los Cuatro
  • Movimento Musical Pinaúma Power
  • Banda Ruy Tapajós
  • Movimento Musical Pinaúna Power
  • Banda Ruy Tapajós
  • Os Eficientes
  • Rama Montenegro
  • Samba Curuzu City
  • Samba de Bando
  • Zeu Lobo Alcatéia
  • Rixô Elétrico
  • A Mulherada
  • Garampiola
  • Wilson Café
  • Lhego Valentim
  • Surpresinha
  • Kikkdpater
  • Lucas Viana
  • Flor Serena
  • Os Turunas
  • Noberto Curvelo
  • Idará
  • Luaê
  • Bola Cheia
  • Quero ver o Momo
  • Estrela kids
  • Curuzu City
  • Olorum Baba Mi
  • Só Samba de Roda
  • Caranapelô
  • Banda Bankoma
  • Big Bloco do Gueto e Eu Amo os Anos 80
  • Filhos de Jhá
  • Afoxé Ayralogum
  • Malcom X
  • Dança Bahia
  • Velha Guarda dos Negões
  • Leva Eu
  • Ska Reggae
  • Namoral
  • Sambrasil
  • Soweto
  • É com esse que eu vou
  • Casa da Capoeira Pelourinho

Contrafluxo (Centro/Avenida Carlos Gomes)

  • Afro Liberdade
  • Afrodescendente da Bahia
  • Alabê
  • Blocos Os Mutantes
  • Filhos de Gandhy
  • Filhos do Congo
  • Furacão 2001
  • Kambalagwanze

Tags:

artistas do Carnaval. Atrações Ao Vivo Carnaval Salvador eventos culturais programação carnaval Tradições Bahianas

