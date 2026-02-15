CARNAVAL
Bell Marques dá R$ 2 mil para ambulante que teve isopor quebrado
Atitude ocorreu durante passagem do artista na Ondina, na noite deste sábado, 14
Por Luiza Nascimento
O cantor Bell Marques usou R$ 2 mil para ajudar uma vendedora ambulante que teve a tampa do isopor quebrado durante o Carnaval de Salvador. A atitude ocorreu durante a passagem do seu bloco no circuito Dodô (Barra-Ondina), neste sábado, 14.
Após avistar a vendedora mostrando o material danificado, o artista anunciou a ajuda.
"Quanto vale tudo seu aí para você ir para casa descansar e não ficar aqui?", questionou o cantor.
Vendedora queria R$ 5 mil
De imediato, a trabalhadora respondeu que a mecadoria equivalia a R$ 5 mil, quantia que Bell não aceitou pagar, por considerar elevada. Em seguida, o artista propôs os R$ 2 mil, e ela aceitou.
"Eu quero comprar a mercadoria, não é o bar todo. Vou te dar R$ 2 mil e você fica com a mercadoria para você, pode ficar. Aí você pode decidir o que fazer com ela", declarou.
Ao receber a notícia, a vendedora comemorou, junto com foliões presentes, que comemoraram a atitude.
