Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CARNAVAL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CARNAVAL

Bell Marques dá R$ 2 mil para ambulante que teve isopor quebrado

Atitude ocorreu durante passagem do artista na Ondina, na noite deste sábado, 14

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

15/02/2026 - 7:27 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Imagem ilustrativa da imagem Bell Marques dá R$ 2 mil para ambulante que teve isopor quebrado
-

O cantor Bell Marques usou R$ 2 mil para ajudar uma vendedora ambulante que teve a tampa do isopor quebrado durante o Carnaval de Salvador. A atitude ocorreu durante a passagem do seu bloco no circuito Dodô (Barra-Ondina), neste sábado, 14.

Após avistar a vendedora mostrando o material danificado, o artista anunciou a ajuda.

Tudo sobre Carnaval em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

"Quanto vale tudo seu aí para você ir para casa descansar e não ficar aqui?", questionou o cantor.

Leia Também:

De Ivete ao Rei Momo: o melhor do Carnaval de Salvador neste sábado
Como o mito do "espetinho de gato" afeta as vendas de ambulantes no Carnaval
Ilê Aiyê une beleza e resistência com desfile sobre povos afro-indígenas

Vendedora queria R$ 5 mil

De imediato, a trabalhadora respondeu que a mecadoria equivalia a R$ 5 mil, quantia que Bell não aceitou pagar, por considerar elevada. Em seguida, o artista propôs os R$ 2 mil, e ela aceitou.

"Eu quero comprar a mercadoria, não é o bar todo. Vou te dar R$ 2 mil e você fica com a mercadoria para você, pode ficar. Aí você pode decidir o que fazer com ela", declarou.

Ao receber a notícia, a vendedora comemorou, junto com foliões presentes, que comemoraram a atitude.

Carnaval ao vivo é no A TARDE!

Acompanhe os trios, artistas e a folia em tempo real na transmissão especial do A TARDE.

Assista no Youtube Youtube icon

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ajuda social Bell Marques Carnaval Salvador música e comunidade Solidariedade vendedora ambulante

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Tony Salles surpreende fã ambulante e chama pra subir no trio; veja vídeo

Play

“Olê, olê, olá, Lula, Lula”: BaianaSystem puxa coro para presidente na Avenida

Play

Vídeo: Lula chega ao Carnaval de Salvador ao lado de Janja

Play

Briga de casal termina com homem ferido por garrafada no Campo Grande

x