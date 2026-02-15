Bell Marques dá R$ 2 mil para ambulante que teve isopor quebrado

Siga o A TARDE no Google

- Foto: Reprodução/Youtube

O cantor Bell Marques usou R$ 2 mil para ajudar uma vendedora ambulante que teve a tampa do isopor quebrado durante o Carnaval de Salvador. A atitude ocorreu durante a passagem do seu bloco no circuito Dodô (Barra-Ondina), neste sábado, 14.

Após avistar a vendedora mostrando o material danificado, o artista anunciou a ajuda.

"Quanto vale tudo seu aí para você ir para casa descansar e não ficar aqui?", questionou o cantor.

Vendedora queria R$ 5 mil

De imediato, a trabalhadora respondeu que a mecadoria equivalia a R$ 5 mil, quantia que Bell não aceitou pagar, por considerar elevada. Em seguida, o artista propôs os R$ 2 mil, e ela aceitou.

"Eu quero comprar a mercadoria, não é o bar todo. Vou te dar R$ 2 mil e você fica com a mercadoria para você, pode ficar. Aí você pode decidir o que fazer com ela", declarou.

Ao receber a notícia, a vendedora comemorou, junto com foliões presentes, que comemoraram a atitude.