CARNAVAL

João Gomes encontra Shawn Mendes em Salvador: "Falta só o CPF"

Pernambucano celebrou ao contar que viu o canadense comendo umbu pela primeira vez

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

15/02/2026 - 9:35 h

Durante participação no Carnaval de Salvador, João Gomes celebrou o encontro com o cantor canadense Shawn Mendes. Nas redes sociais, neste sábado, 14, o pernambucano publicou uma foto ao lado do novo amigo no camarim do trio de Ivete Sangalo, em passagem pelo circuito Dodô (Barra-Ondina).

“Eu vi o Shawn Mendes no camarim da Veveta. Lá tinha seriguela, umbu… gente, eu vi o Shawn Mendes experimentando umbu pela primeira vez! Quem disse que esse cara é de fora? Esse cara já é nosso, já é brasileiro. Falta só o CPF”, brincou João Gomes em entrevista ao Gshow.

Na ocasião, os cantores, Bruna Marquezine, Sasha Meneghel e o marido João Lucas, desceram do trio e fizeram parte do percurso no chão, na parte interna do Bloco Coruja.

Shawn Mendes em Salvador

Nos últimos meses, Shawn tem sido visto frequentemente na capital baiana, em diversas situações. Neste sábado, 14, ele roubou a cena ao lado de Bruna Marquezine.

Assumidos, os dois trocaram beijos e declarações em cima do trio de Ivete, em um total clima de romance.

carnaval 2023 cultura brasileira Ivete Sangalo João Gomes relacionamentos de celebridades Shawn Mendes

