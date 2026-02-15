Menu
POLÍTICA
GIRO PELO BRASIL

Após mostrar boa forma no Carnaval de Salvador, Lula segue para o Rio

Na capital, o presidente constatou que o povo “baiano tem o molho”

Ane Catarine

Por Ane Catarine

15/02/2026 - 10:39 h

Camarote do governo da Bahia com presidente Lula
Camarote do governo da Bahia com presidente Lula -

Após mostrar que, aos 80 anos, está em boa forma ao ‘quebrar tudo' na terceira noite do Carnaval de Salvador, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarca no Rio de Janeiro neste domingo, 15.

À noite, a expectativa é que o petista compareça ao desfile no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, onde acompanhará o enredo da escola de samba Acadêmicos de Niterói, que fará uma homenagem a ele.

Se confirmar presença no Carnaval do Rio, Lula terá participado de três festas em cidades diferentes: no sábado, 14, ele esteve no Recife, com o Galo da Madrugada, e em Salvador, no Circuito Osmar (Campo Grande).

Noite animada em Salvador

Lula chegou ao Carnaval de Salvador ao lado da primeira-dama Janja da Silva, do ministro da Casa Civil, Rui Costa, e do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT). O presidente assistiu à festa em um camarote do governo do estado, no circuito Campo Grande.

Nas redes sociais, publicou vídeos acenando ao público, dançando e pulando ao lado de Janja.

“O povo baiano tem o molho. Ritmo. Potência. Axé. É impossível ficar parado. É uma energia que só vindo aqui pra saber o que é”, escreveu.

Veja:

x