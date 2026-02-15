GIRO PELO BRASIL
Após mostrar boa forma no Carnaval de Salvador, Lula segue para o Rio
Na capital, o presidente constatou que o povo “baiano tem o molho”
Por Ane Catarine
Siga o A TARDE no Google
Após mostrar que, aos 80 anos, está em boa forma ao ‘quebrar tudo' na terceira noite do Carnaval de Salvador, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarca no Rio de Janeiro neste domingo, 15.
À noite, a expectativa é que o petista compareça ao desfile no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, onde acompanhará o enredo da escola de samba Acadêmicos de Niterói, que fará uma homenagem a ele.
Se confirmar presença no Carnaval do Rio, Lula terá participado de três festas em cidades diferentes: no sábado, 14, ele esteve no Recife, com o Galo da Madrugada, e em Salvador, no Circuito Osmar (Campo Grande).
Leia Também:
Noite animada em Salvador
Lula chegou ao Carnaval de Salvador ao lado da primeira-dama Janja da Silva, do ministro da Casa Civil, Rui Costa, e do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT). O presidente assistiu à festa em um camarote do governo do estado, no circuito Campo Grande.
Nas redes sociais, publicou vídeos acenando ao público, dançando e pulando ao lado de Janja.
“O povo baiano tem o molho. Ritmo. Potência. Axé. É impossível ficar parado. É uma energia que só vindo aqui pra saber o que é”, escreveu.
Veja:
Boa noite, Salvador! Uma grande honra e alegria poder estar com vocês, nesta noite, no Carnaval da Bahia. O povo baiano tem o molho. Ritmo. Potência. Axé. É impossível ficar parado. É uma energia que só vindo aqui pra saber o que é. Obrigado, companheiro @Jeronimoba13, pelo… pic.twitter.com/ppUrf54ebQ— Lula (@LulaOficial) February 14, 2026
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes