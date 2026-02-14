Menu
NA AVENIDA

“Olê, olê, olá, Lula, Lula”: BaianaSystem puxa coro para presidente na Avenida

Chefe do Executivo curte terceira noite do Carnaval de Salvador no Campo Grande

Ane Catarine e Isabela Cardoso

Por Ane Catarine e Isabela Cardoso

14/02/2026 - 19:15 h | Atualizada em 14/02/2026 - 19:35

Imagem ilustrativa da imagem “Olê, olê, olá, Lula, Lula”: BaianaSystem puxa coro para presidente na Avenida
-

O BaianaSystem puxou coro para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante passagem pelo Circuito Osmar, no Campo Grande, na noite deste sábado, 14, no terceiro dia oficial do Carnaval de Salvador.

Do trio, ao lado da ministra da Cultura e cantora Margareth Menezes, o vocalista Russo Passapusso conduziu o público nos gritos de “Olê, olê, olá, Lula, Lula” e, em seguida, no coro de “sem anistia”.

Veja o momento:

Lula participa do carnaval ao lado da primeira-dama Janja da Silva e do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues.

Em cima do trio, Margareth agradeceu ao presidente Lula pelos investimentos que tem feito na cultura.

“Como cidadã e artista, quero agradecer ao presidente Lula por tudo que ele está fazendo por nós. Presidente, muito obrigada. Aqui fala uma cidadã desta cidade, uma baiana e uma artista que está completando para o ano 40 anos de carreira”, afirmou.

A ministra também agradeceu ao BaianaSystem pelo espaço no trio, afirmando que a banda é “simplesmente revolucionária”.

Tags:

Baianasystem janja Lula

x