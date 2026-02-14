Menu
CIRCUITO OSMAR

Vídeo: Lula chega ao Carnaval de Salvador ao lado de Janja

Presidente e primeira-dama estão em camarote no Campo Grande

Ane Catarine e Isabela Cardoso

Por Ane Catarine e Isabela Cardoso

14/02/2026 - 17:37 h | Atualizada em 14/02/2026 - 18:03

Lula no Carnaval de Salvador
Lula no Carnaval de Salvador -

Como dado com exclusividade pelo Portal A TARDE, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) marca presença no Carnaval de Salvador neste sábado, 14.

O petista chegou ao circuito Osmar, no bairro do Campo Grande, acompanhado da primeira-dama Janja da Silva, do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), do vice-governador Geraldo Júnior (MDB) e do ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT).

Jerônimo Rodrigues, Lula, Janja, Rui Costa e Geraldo Jr.
Foto: José Simões/Ag A TARDE

As autoridades estão no camarote do governo do Estado, em um dos principais pontos do circuito.

Confira a chegada:

Essa é a terceira agenda do presidente na Bahia neste ano.

Lula, que é pré-candidato à reeleição, esteve na capital na última semana, quando participou das comemorações do aniversário do Partido dos Trabalhadores (PT).

No dia 23 de janeiro, ele também participou do Encontro Nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, no Parque de Exposições de Salvador.

