Bruno minimiza críticas por não recepcionar Lula no Carnaval

Prefeito de Salvador, Bruno Reis

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), minimizou na noite deste sábado, 14, durante coletiva de imprensa, as críticas que recebeu de opositores por não recepcionar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Circuito Osmar, no Campo Grande.

Embora tenha reforçado que a incompatibilidade de agenda impediu o encontro presencial, o gestor municipal afirmou que o petista sempre será “bem recebido” na capital baiana.

“Tinha uma outra programação, que começou desde cedo. Já fiz diversas coletivas agora à noite, faço isso tradicionalmente aos sábados [de Carnaval]. Já tinha sinalizado que não poderia estar com o presidente devido à incompatibilidade de agendas, mas aqui ele sempre será bem recebido”, afirmou.

Lula chegou para curtir o terceiro dia do Carnaval de Salvador acompanhado da primeira-dama Janja da Silva, do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), e do ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT).

Balanço do Carnaval

Bruno afirmou ainda que a Prefeitura de Salvador já tem “muito a comemorar” no Carnaval deste ano.

Ao destacar o recorde de público no primeiro dia da folia, na última quinta-feira, 12, com mais de 1,25 milhão de pessoas que passaram pelos pórticos instalados nos três principais circuitos, disse que o número deve aumentar.

“Tenho certeza de que, pela quantidade de soteropolitanos que estão curtindo a festa e pela quantidade de turistas, hoje já haverá um aumento de 10% de pessoas em relação ao ano passado. Isso influencia na economia, com mais de 250 mil empregos diretos”, afirmou.

Se não fosse prefeito, onde curtiria a folia?

Questionado pelo Portal A TARDE sobre onde curtiria o Carnaval se não fosse prefeito, Bruno disse que é difícil “escolher”, mas garantiu que não faltariam opções.

“É difícil escolher, mas não falta opção. Essa é nossa diversidade cultural e musical… Tem para todos os estilos e gostos. Só o Carnaval de Salvador é esse caldeirão cultural”, concluiu.