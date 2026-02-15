Menu
APOLOGIA AO CRIME

Grupo é preso ao fazer sinal de facção durante briga no Carnaval

Homens se envolveram em uma briga generalizada

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

15/02/2026 - 11:47 h

Cinco homens foram presos em flagrante por associação criminosa e apologia ao crime no Carnaval de Salvador, na noite deste sábado, 14. O caso ocorreu no circuito Dodô (Barra-Ondina).

O grupo se envolveu em uma briga generalizada e, durante a confusão, os homens fizeram sinais de apologia a um grupo criminoso. A cena foi flagrada por policiais civis, através de câmeras de videomonitoramento.

Suspeitos identificados e presos

Em seguida, servidores do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc) identificaram que os suspeitos e os conduziram a uma unidade policial.

No local, foi lavrado o auto de prisão em flagrante contra os homens, de 38, 22, 26, 18 e 27 anos.

apologia ao crime associação criminosa briga generalizada Carnaval Salvador Denarc prisão em flagrante

