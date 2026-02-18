Cadete das Forças Armadas é preso por assediar PM em bloco de Carnaval

Após a prisão, cadete foi levado ao 27º Distrito Policial e permanece sob custódia do 8º Batalhão de Polícia do Exército - Foto: Prefeitura SP/Divulgação

A movimentação de um bloco de carnaval no Parque do Ibirapuera, na Zona Sul de São Paulo, foi marcada pela detenção de um cadete das Forças Armadas na terça-feira, 17. Ele é acusado de assediar uma policial militar que monitorava o fluxo de foliões a partir de uma torre de observação instalada no local.

Conforme apurado pela TV Globo, o homem teria enviado beijos e feito um gesto de coração em direção à agente. Mesmo advertido para interromper a atitude, ele teria desconsiderado a ordem, o que levou à abordagem.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que, durante a ação policial, o cadete passou a ofender verbalmente os agentes, recusou-se a apresentar documento de identificação e investiu fisicamente contra a equipe. Em nota, a pasta declarou que "Técnicas de contenção e algemas foram utilizadas para resguardar a integridade da equipe e do próprio abordado".

Após a ocorrência, o militar foi levado ao 27º Distrito Policial (Campo Belo) para o registro do caso. Ainda segundo a SSP, a Polícia do Exército foi acionada e "tomou as medidas cabíveis".

Nesta quarta-feira, 18, ele permanece sob custódia no 8º Batalhão de Polícia do Exército. O Comando Militar do Sudeste informou que a conduta será analisada por meio de processo administrativo e afirmou: "Este Comando não compactua com desvios de conduta e da ética militar, devendo adotar as medidas disciplinares cabíveis".