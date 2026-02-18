Menu
FIM DA FESTA?

Carnaval 2027 terá novo circuito? Prefeito de Salvador dá a palavra final

Discussão sobre mudança foi reacendida durante folia momesca

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

18/02/2026 - 15:13 h

Circuito Dodô (Barra / Ondina)
Circuito Dodô (Barra / Ondina)

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), sepultou a possibilidade de mudar os circuitos do carnaval nos próximos dois anos, período em que ainda governará a cidade.

Apesar dos debates sobre a superlotação dos espaços onde ocorrem a folia momesca, em especial, o circuito Dodô (Barra-Ondina), o chefe do Executivo diz que não vê "necessidade" para uma criação de um novo local.

“Eu tenho aí mais dois carnavais (2027/2028) e não vejo essa necessidade para estes dois anos, até porque, se a gente computar a média de foliões que aumentam ano a ano, acho que estes três circuitos principais têm capacidade de atender”, disse ele nesta Quarta-feira de Cinzas, 18.

Dúvida toma conta do Carnaval no Campo Grande durante obras do metrô
Bruno Reis descarta mudança do Carnaval, mas prevê debate futuro
"Ninguém mais questiona": Bruno Reis enterra fim do Carnaval no Campo Grande

A discussão foi reacendida neste festejo após uma série de problemas no circuito Dodô, como o princípio de incêndio em um coqueiro, o atraso e quebra de trios elétricos durante e antes do desfile de atrações.

Durante coletiva de imprensa, Bruno também mencionou os números de foliões que estiveram presentes no centro da cidade.

“Ontem colocamos mais gente aqui do que na Barra-Ondina. Foram 832 mil pessoas no Centro contra 819 mil lá. Pela primeira vez na história, o Carnaval da Avenida teve mais público que a Barra-Ondina”, afirmou Bruno.

Saiba quais os principais são os circuitos do Carnaval

Ao todo, o Carnaval de Salvador em dividido em três principais circuitos, além dos bairros da cidade. Os mais frequentados são:

  • Circuito Osmar (Campo Grande);
  • Circuito Dodô (Barra-Ondina);
  • Circuito Batatinha (Pelourinho).

x