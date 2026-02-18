DE GRAÇA!
SAC prorroga emissão gratuita de carteira de identidade em Salvador
A emissão pode ser feita de forma gratuita até abril de 2026
Por Franciely Gomes
A nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) ainda pode ser emitida de forma gratuita em Salvador, a partir desta quinta-feira, 19. O serviço foi prorrogado pelo SAC no Shopping Center Lapa, até o dia 19 de abril, das 9h às 17h, por ordem de chegada, no piso L3.
A cota diária é de 135 atendimentos e é necessário levar a certidão original de nascimento ou de estado civil atualizada. O documento também permite a inclusão de dados como CNH, carteira de trabalho, título de eleitor e certificado militar.
A CNI ainda pode incluir informações sobre condições de saúde, como o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e deficiências auditiva, visual, física e intelectual. Além do tipo sanguíneo, fator RH e se a pessoa é doadora de órgãos.
Vale lembrar que Carteira de Identidade Nacional será obrigatória a todos os cidadãos brasileiros a partir de março de 2032. Portanto, o modelo antigo de documento, o RG, tem validade em todo o Brasil até fevereiro de 2032.
