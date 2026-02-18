Menu
CARNAVAL
SEGURANÇA

Pelo 3º ano seguido, Carnaval de Salvador não registra homicídios nos circuitos

Balanço foi apresentado na manhã desta quarta-feira, 18, pelo Governo do Estado

Edvaldo Sales e Yuri Abreu

Por Edvaldo Sales e Yuri Abreu

18/02/2026 - 11:35 h | Atualizada em 18/02/2026 - 13:19

CIRCUITO OSMAR no Carnaval de Salvador em 2026
CIRCUITO OSMAR no Carnaval de Salvador em 2026 -

O Carnaval de Salvador, pelo terceiro ano consecutivo, não teve registro de mortes violentas nos circuitos oficiais da folia. A informação foi apresentada em coletiva de imprensa realizada pelo governo do Estado, na manhã desta quarta-feira, 18, no bairro de Ondina.

Conforme a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o Sistema de Reconhecimento Facial do órgão alcançou 73 foragidos da Justiça, número superior em quase 33% em relação à folia de 2025, quando foram encontrados 55 pessoas com mandados de prisão.



Bruno Monteiro pontua saturação no Carnaval: "Metade de Salvador em dois bairros"
Dia do Axé Music: foliões relembram os anos 90 no Carnaval de Salvador
Circuitos do Centro superam a Barra-Ondina no último dia de Carnaval

O titular da SSP-BA, Marcelo Werner, celebrou os resultados obtidos e citou a situação envolvendo uma vítima de arma de fogo, no circuito Osmar, no Campo Grande.

"A partir da inovação e dessas câmeras [de reconhecimento facial], em um fato muito relevante que foi um disparo dentro do circuito e, em menos de 24 horas, o autor e o proprietário da arma foram alcançados, também aumentamos o numero de pessoas presas", destacou.

Aumento nas apreensões

Também segundo a pasta, nos 53 portais de Portais de Abordagem montados nos acessos aos circuitos oficiais, a SSP apreendeu mais de 7.500 objetos — o número representa um aumento de 51% na comparação com o Carnaval do ano passado.

Entre os objetos recolhidos pelos agentes estiveram uma pistola calibre 40, carregador, munições, facas, garfos, garrafas de vidro, estiletes e produtos inflamáveis.

Secretário de Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner
Secretário de Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner | Foto: Edvaldo Sales | Ag. A TARDE

Tentativas de homicídio, prisões e lesões corporais

Os casos de tentativas de homicídio apresentaram diminuição de 28,6%. Cinco ocorrências foram computadas este ano, contra sete no ano passado.

A Polícia contabilizou ainda 65 prisões em flagrante, aumento de 35,4% na comparação com 2025, e 135 Termos Circunstanciados de Ocorrência.

Além disso, as Forças da Segurança registraram também 113 ocorrências de lesão corporal leve, 983 de furtos e 140 de roubos.

x