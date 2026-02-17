Circuitos do Centro superam a Barra-Ondina no último dia de Carnaval

Atrações no Campo Grande levaram multidão ao Centro. - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

O Carnaval do Centro de Salvador se despede com chave de ouro nesta terça-feira, 17. Segundo dados da Empresa Salvador Turismo (Saltur), os Circuitos Osmar (Campo Grande) e Batatinha (Pelourinho) registraram mais foliões que o Circuito Dodô (Barra-Ondina).

O presidente da Saltur, Isaac Edington, detalhou, em primeira mão ao GRUPO A TARDE, o número de pessoas no último dia da festa momesca nos principais percursos da capital baiana. Segundo Isaac, o público presente no Centro foi de quase 300 mil pessoas a mais do que na orla.

“Eu acabei de sair para vir para essa entrevista para o centro de controle nosso lá da Saltur, no Campo Grande, onde a gente tem o monitoramento do fluxo do Carnaval com inteligência artificial medindo com a contagem de público. Hoje, às 20 horas, nós já superamos em 600 mil pessoas o Carnaval do Centro contra 480 mil pessoas no Carnaval do Circuito Dodô. Ou seja, hoje nós temos mais pessoas participando do Carnaval do Centro. Coisa que era impensável no passado”, disse o presidente da Saltur.

“Eu me lembro de ler em matérias jornalísticas que o Carnaval do Centro está caindo, mas isso faz parte do passado. Na quinta-feira a gente teve isso e tivemos público recorde no Centro todos os dias. É uma alegria muito grande. Vamos agora bater outro recorde amanhã com o Arrastão com cinco trios elétricos para encerrar esse carnaval maravilhoso”, comemorou Isaac Edington.

Nesta terça, o Campo Grande contou com grandes atrações desfilando em trios sem corda, como Ivete Sangalo, Daniela Mercury, Leo Santana, Margareth Menezes, BaianaSystem, entre outras estrelas da música local.