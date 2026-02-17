Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CARNAVAL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

HISTÓRICO

Circuitos do Centro superam a Barra-Ondina no último dia de Carnaval

Público presente no Centro foi de quase 300 mil pessoas a mais do que na orla

Bruno Dias e Anderson Ramos

Por Bruno Dias e Anderson Ramos

17/02/2026 - 22:10 h | Atualizada em 17/02/2026 - 23:37

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Atrações no Campo Grande levaram multidão ao Centro.
Atrações no Campo Grande levaram multidão ao Centro. -

O Carnaval do Centro de Salvador se despede com chave de ouro nesta terça-feira, 17. Segundo dados da Empresa Salvador Turismo (Saltur), os Circuitos Osmar (Campo Grande) e Batatinha (Pelourinho) registraram mais foliões que o Circuito Dodô (Barra-Ondina).

O presidente da Saltur, Isaac Edington, detalhou, em primeira mão ao GRUPO A TARDE, o número de pessoas no último dia da festa momesca nos principais percursos da capital baiana. Segundo Isaac, o público presente no Centro foi de quase 300 mil pessoas a mais do que na orla.

Tudo sobre Carnaval em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Em passagem no Campo Grande, Margareth saúda Brown por 25 anos de hit
Daniela Mercury segue Ivete e “invade” a Carlos Gomes; veja vídeo
Ivete Sangalo "invade" a Carlos Gomes e revive percurso histórico no Carnaval de Salvador

“Eu acabei de sair para vir para essa entrevista para o centro de controle nosso lá da Saltur, no Campo Grande, onde a gente tem o monitoramento do fluxo do Carnaval com inteligência artificial medindo com a contagem de público. Hoje, às 20 horas, nós já superamos em 600 mil pessoas o Carnaval do Centro contra 480 mil pessoas no Carnaval do Circuito Dodô. Ou seja, hoje nós temos mais pessoas participando do Carnaval do Centro. Coisa que era impensável no passado”, disse o presidente da Saltur.

“Eu me lembro de ler em matérias jornalísticas que o Carnaval do Centro está caindo, mas isso faz parte do passado. Na quinta-feira a gente teve isso e tivemos público recorde no Centro todos os dias. É uma alegria muito grande. Vamos agora bater outro recorde amanhã com o Arrastão com cinco trios elétricos para encerrar esse carnaval maravilhoso”, comemorou Isaac Edington.

Nesta terça, o Campo Grande contou com grandes atrações desfilando em trios sem corda, como Ivete Sangalo, Daniela Mercury, Leo Santana, Margareth Menezes, BaianaSystem, entre outras estrelas da música local.

Carnaval ao vivo é no A TARDE!

Acompanhe os trios, artistas e a folia em tempo real na transmissão especial do A TARDE.

Assista no Youtube Youtube icon

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Atrações Musicais Carnaval Salvador Circuito Osmar eventos Bahia foliões Saltur

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Atrações no Campo Grande levaram multidão ao Centro.
Play

Reconhecimento facial ajuda a prender mais de 60 foragidos no Carnaval

Atrações no Campo Grande levaram multidão ao Centro.
Play

Amor, sofrência e multidão: arrocha toma conta do Campo Grande

Atrações no Campo Grande levaram multidão ao Centro.
Play

Tony Salles surpreende fã ambulante e chama pra subir no trio; veja vídeo

Atrações no Campo Grande levaram multidão ao Centro.
Play

“Olê, olê, olá, Lula, Lula”: BaianaSystem puxa coro para presidente na Avenida

x