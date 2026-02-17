Daniela Mercury segue Ivete e “invade” a Carlos Gomes; veja vídeo

Siga o A TARDE no Google

Daniela Mercury no Circuito Osmar - Foto: Davi Lemos/ Secom PMS

Os foliões presentes no Circuito Osmar (Campo Grande) foram surpreendidos neste último dia de Carnaval, nesta terça-feira, 17. Seguindo a atitude de Ivete Sangalo, a cantora Daniela Mercury, que vinha logo atrás, também estendeu o percurso até a Avenida Carlos Gomes.

Anteriormente, a via era um ponto tradicional de encerramento dos trios elétricos no Carnaval de Salvador. Atualmente, blocos e pipocas encerram a passagem pelo circuito nas proximidades da Praça Castro Alves.

Tudo sobre Carnaval em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A apresentação de Daniela no Campo Grande foi marcada por homenagens e momentos inusitados. Logo no início, a artista foi homenageada por Ivete Sangalo, e as duas cantaram juntas no trio antes do início do desfile de Daniela.

Durante a homenagem, Ivete relatou que acompanha Daniela há bastante tempo e destacou a importância da cantora para a história da música baiana.

“Se eu fechar os olhos, lembro dos dias em que eu estava ali embaixo [no público]. Você determinou muita coisa na vida dos artistas da cidade, ao trazer dança, expressão e teatro para suas apresentações. O axé está aqui”, declarou.

Daniela faz desabafo durante pipoca

Durante a pipoca no Campo Grande, em cima do trio, enquanto cantava sua aposta para o verão, “É Terreiro”, Daniela explicou o significado dos leques e espelhos utilizados na apresentação e fez uma declaração sobre o machismo estrutural e o privilégio masculino na sociedade.

“A gente tem um compromisso de elevar as mulheres, de as mulheres não competirem entre si, não falarem mal umas das outras”, afirmou ao passar em frente aos camarotes oficiais.

Veja: