FOLIA

Folião vestido de latinha chama atenção de Ivete Sangalo no Carnaval

Espontaneidade da cantora e carisma do Creator do Ano marcam o Bloco Coruja

Redação

Por Redação

17/02/2026 - 20:00 h | Atualizada em 17/02/2026 - 20:22

A resenha de "família" que parou o Bloco Coruja
A resenha de "família" que parou o Bloco Coruja -

No último dia do Bloco Coruja no circuito Dodô (Barra-Ondina), quem estava na avenida presenciou aquela típica cena que só o Carnaval de Salvador proporciona: o encontro da espontaneidade pura com o meme pronto. Em meio ao mar de gente, um folião fantasiado de lata chamou a atenção de Ivete Sangalo durante uma ação do Guaraná Antarctica. A "Mainha", com seu carisma magnético de sempre, não deixou passar: chamou o rapaz para cima do trio e transformou o momento em uma verdadeira resenha.

A revelação no topo do trio mostrou que era Brino por baixo da fantasia. O influenciador viralizou nas redes ao relatar uma artimanha digna de fã: em um show de um artista internacional, ele fingiu ser sobrinho de Veveta para garantir uma foto com o artista. A brincadeira pegou tanto que, ao subir no trio, o encontro virou o "batismo" oficial do sobrinho diante de milhares de pessoas, com toda a espontaneidade que só Ivete tem.

Leia Também:

Suposta pintora corporal é presa por extorquir turistas no Carnaval
Reconhecimento facial ajuda a prender mais de 60 foragidos no Carnaval
Até 5 mil em uma semana: quanto motoristas faturam no Carnaval de Salvador

Brino é uma das figuras mais emblemáticas da internet atual. Foi um dos criadores mais comentados em 2025 e coroou sua trajetória meteórica ao vencer a categoria de Creator do Ano no TikTok Awards. Com milhões de seguidores, ele se destaca nacionalmente por vídeos de humor baseados em situações do cotidiano e interações com celebridades que misturam improviso e uma facilidade incrível de transitar entre os famosos sem perder a autenticidade.

A resenha de "família" que parou o Bloco Coruja
A resenha de "família" que parou o Bloco Coruja | Foto: Divulgação| Guaraná

No fim das contas, o momento sintetizou o espírito do Carnaval: a mistura de uma estrela consagrada com o talento da nova geração, unidos pela vontade de celebrar. Mesmo fantasiado de refrigerante, Brino acompanhou o pique da cantora e entregou o que o público mais gosta: diversão real, sem roteiro e com o borogodó que só o Brasil tem.

x