CARNAVAL
CARNAVAL DE SALVADOR

Reconhecimento facial ajuda a prender mais de 60 foragidos no Carnaval

Número de capturas em 2026 supera o registrado no ano passado

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

17/02/2026 - 19:28 h

No Carnaval de 2025, foram 55 localizados pelo sistema
Até esta terça-feira, 17, último dia de Carnaval em Salvador, agentes da Secretaria da Segurança Pública haviam capturado mais de 60 pessoas com mandados de prisão em aberto. Os suspeitos foram identificados pelo sistema de reconhecimento facial da SSP/ BA. Segundo o órgão, este número é superior ao registrado na folia do ano passado, quando 55 foragidos da Justiça foram presos com o auxílio da tecnologia.

As ocorrências mais recentes foram registradas na tarde desta terça-feira, 17, nos circuitos oficiais da festa na capital baiana. Outras prisões foram realizadas durante o pré-carnaval e em eventos realizados em Porto Seguro, Santa Cruz Cabrália e Lapão.

Entre os presos, estão suspeitos de homicídio, tráfico de drogas, estupro, roubo, porte ilegal de arma de fogo e crimes relacionados à violência contra a mulher. Homens e mulheres com mandados por dívida de pensão alimentícia também foram identificados pelo sistema.

O trabalho é realizado de forma conjunta entre tecnologia e homem. Após as câmeras instaladas nos circuitos e em pontos estratégicos identificarem os suspeitos, equipes de policiais são acionadas para realizar a abordagem e confirmar a identidade antes de efetuarem a prisão.

x