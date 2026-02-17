Menu
HOME > CARNAVAL
DEMORA

Trio de Margareth Menezes tem falha e atrasa desfile no Campo Grande

Veículo teve problemas no sistema de som antes de iniciar o seu percurso

Redação

Por Redação

17/02/2026 - 20:12 h | Atualizada em 17/02/2026 - 21:17

Desfile da Maga iniciou por volta de 19h40.
Desfile da Maga iniciou por volta de 19h40.

O trio da ministra da Cultura, Margareth Menezes, apresentou problemas técnicos e atrasou o seu desfile na noite desta terça-feira, 17, no Circuito Osmar (Campo Grande).

Ivete Sangalo "invade" a Carlos Gomes e revive percurso histórico no Carnaval de Salvador
“Nosso Carnaval é seis vezes maior que o do Rio”, provoca Bruno Reis
Daniela Mercury faz pedido após polêmicas: “A gente só quer igualdade”

Maga até tentou iniciar a apresentação, mas o veículo teve falhas no sistema de sonorização antes mesmo de iniciar oficialmente o seu percurso, forçando a interrupção da apresentação. "Desculpas, vamos ter que parar aqui mais uma vez", lamentou a artista antes de interromper o show.

O problema foi resolvido alguns minutos depois e por volta de 19h40 a veterana consegui iniciar o seu desfile.

Circuito Osmar Desfile Carnaval Margareth Menezes ministra da Cultura Problemas técnicos show ao vivo

