Trio de Margareth Menezes tem falha e atrasa desfile no Campo Grande
Veículo teve problemas no sistema de som antes de iniciar o seu percurso
Por Redação
O trio da ministra da Cultura, Margareth Menezes, apresentou problemas técnicos e atrasou o seu desfile na noite desta terça-feira, 17, no Circuito Osmar (Campo Grande).
Maga até tentou iniciar a apresentação, mas o veículo teve falhas no sistema de sonorização antes mesmo de iniciar oficialmente o seu percurso, forçando a interrupção da apresentação. "Desculpas, vamos ter que parar aqui mais uma vez", lamentou a artista antes de interromper o show.
O problema foi resolvido alguns minutos depois e por volta de 19h40 a veterana consegui iniciar o seu desfile.
