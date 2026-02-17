Trio de Margareth Menezes tem falha e atrasa desfile no Campo Grande

Siga o A TARDE no Google

Desfile da Maga iniciou por volta de 19h40. - Foto: Yuri Abreu / Ag. A TARDE

O trio da ministra da Cultura, Margareth Menezes, apresentou problemas técnicos e atrasou o seu desfile na noite desta terça-feira, 17, no Circuito Osmar (Campo Grande).

Maga até tentou iniciar a apresentação, mas o veículo teve falhas no sistema de sonorização antes mesmo de iniciar oficialmente o seu percurso, forçando a interrupção da apresentação. "Desculpas, vamos ter que parar aqui mais uma vez", lamentou a artista antes de interromper o show.

O problema foi resolvido alguns minutos depois e por volta de 19h40 a veterana consegui iniciar o seu desfile.