CARNAVAL
Em passagem no Campo Grande, Margareth saúda Brown por 25 anos de hit
Ministra da Cultura puxou bloco pipoca na noite desta terça-feira, 17, de Carnaval
Por Yuri Abreu
Mesmo passando por problemas no seu trio, a cantora e ministra da Cultura, Margareth Menezes, quando alcançou a passarela Nelson Baleiro, no circuito Osmar (Campo Grande), nesta terça-feira, 17, último dia de Carnaval, agitou uma verdadeira massa ao som dos seus principais sucessos.
No repertório, hits como Faraó (Divindade do Egito) e Toté de Maiangá não faltaram, fazendo os foliões saírem do chão. No entanto, ao citar outra canção famosa, Dandalunda, ela relembrou a amizade com o cacique Carlinhos Brown.
"Esse ano é um ano importante, também para mim e para minha galera, porque esse ano a gente completa 25 anos daquele projeto do movimento afropop brasileiro e daquele lançamento daquele CD que eu estava oito anos sem gravadora [...] nesse processo grande que construímos aí ao longo desse tempo todo", disse.
"Eu nunca deixei de lutar, nem reivindicar meu espaço, nem de ir atrás e construir as minhas oportunidades, mas claro que a gente tem algumas colaborações. Tenho um irmão chamado Carlos Brown que quando ele compôs aquela música, Dandalunda ele me chamou e ele dizia que seria eu quem gravaria a música. Foi ela que me colocou de novo nas rádios. Dandalunda, quando surgiu, foi a segunda música do Carnaval daquele ano. Então, só tenho a agradecer a Carlinhos Brown", completou.
