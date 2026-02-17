Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CARNAVAL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CARNAVAL

Em passagem no Campo Grande, Margareth saúda Brown por 25 anos de hit

Ministra da Cultura puxou bloco pipoca na noite desta terça-feira, 17, de Carnaval

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

17/02/2026 - 21:14 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Maga puxou bloco pipoca no Campo Grande
Maga puxou bloco pipoca no Campo Grande -

Mesmo passando por problemas no seu trio, a cantora e ministra da Cultura, Margareth Menezes, quando alcançou a passarela Nelson Baleiro, no circuito Osmar (Campo Grande), nesta terça-feira, 17, último dia de Carnaval, agitou uma verdadeira massa ao som dos seus principais sucessos.

Leia Também:

Daniela Mercury segue Ivete e “invade” a Carlos Gomes; veja vídeo
Ivete Sangalo "invade" a Carlos Gomes e revive percurso histórico no Carnaval de Salvador
“Nosso Carnaval é seis vezes maior que o do Rio”, provoca Bruno Reis

No repertório, hits como Faraó (Divindade do Egito) e Toté de Maiangá não faltaram, fazendo os foliões saírem do chão. No entanto, ao citar outra canção famosa, Dandalunda, ela relembrou a amizade com o cacique Carlinhos Brown.

Tudo sobre Carnaval em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

"Esse ano é um ano importante, também para mim e para minha galera, porque esse ano a gente completa 25 anos daquele projeto do movimento afropop brasileiro e daquele lançamento daquele CD que eu estava oito anos sem gravadora [...] nesse processo grande que construímos aí ao longo desse tempo todo", disse.

"Eu nunca deixei de lutar, nem reivindicar meu espaço, nem de ir atrás e construir as minhas oportunidades, mas claro que a gente tem algumas colaborações. Tenho um irmão chamado Carlos Brown que quando ele compôs aquela música, Dandalunda ele me chamou e ele dizia que seria eu quem gravaria a música. Foi ela que me colocou de novo nas rádios. Dandalunda, quando surgiu, foi a segunda música do Carnaval daquele ano. Então, só tenho a agradecer a Carlinhos Brown", completou.

Carnaval ao vivo é no A TARDE!

Acompanhe os trios, artistas e a folia em tempo real na transmissão especial do A TARDE.

Assista no Youtube Youtube icon

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

afropop Carlinhos Brown carnaval 2023 Cultura e Identidade Margareth Menezes música brasileira

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Maga puxou bloco pipoca no Campo Grande
Play

Em passagem no Campo Grande, Margareth saúda Brown por 25 anos de hit

Maga puxou bloco pipoca no Campo Grande
Play

Reconhecimento facial ajuda a prender mais de 60 foragidos no Carnaval

Maga puxou bloco pipoca no Campo Grande
Play

Amor, sofrência e multidão: arrocha toma conta do Campo Grande

Maga puxou bloco pipoca no Campo Grande
Play

Tony Salles surpreende fã ambulante e chama pra subir no trio; veja vídeo

x