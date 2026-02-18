Carlinhos Brown abre Arrastão da Quarta de Cinzas com entrega de padê

- Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

O tradicional Arrastão da quarta-feira de Cinzas, 18, começou com um tom de espiritualidade e protesto no circuito Barra-Ondina (Dodô). Idealizador do projeto, Carlinhos Brown deu início à despedida da folia com o ritual do Padê, seguido pelas orações do Pai Nosso e Ave Maria, unindo as fés que moldam a identidade baiana.

Antes de subir ao trio, o "Cacique do Candeal" desceu à pista para realizar o chamado aos orixás, saudando Iemanjá com a canção “Na Beira do Mar”. Este ano, Brown se apresentou acompanhado por uma banda percussiva formada exclusivamente por mulheres, reforçando o protagonismo feminino na música baiana.

Tudo sobre Carnaval em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Apelo por um novo circuito

Entre um acorde e outro, o artista ecoou a preocupação com o futuro da festa, que enfrentou superlotação histórica em 2026. Brown defendeu a criação de uma nova opção de percurso para preservar as estruturas atuais.

“Não podemos destruir a Barra nem lá em cima (Campo Grande/Avenida). É preciso encontrar nesse ano o caminho que essa cidade e esse lugar, ou melhor, a primeira cidade das Américas, foi designada para a alegria”, declarou o cantor.

Manifesto contra o desrespeito

Em um discurso emocionado sobre a manutenção da alma e a redução da violência, Brown aproveitou o microfone para pedir mais empatia e respeito às diversidades no pós-Carnaval.

“Que a cada dia a gente diminua a violência que existe de nós. Em comportamento para dizer não: não ao desrespeito com as mulheres, não ao descuidado com as crianças e com os idosos. Não ao desrespeito com aqueles que já nasceram decidindo por Deus em sua sexualidade e vida. Vamos nos namorar”, convocou o artista.

O Arrastão seguiu em direção a Ondina, arrastando uma multidão de foliões e trabalhadores que se recusam a deixar a festa acabar.