Jerônimo diz que Lula voltou feliz após Carnaval de Salvador

Siga o A TARDE no Google

Jerônimo e Lula no Carnaval de Salvador 2026 - Foto: Ricardo Stuckert/PR

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), repassou nesta quarta-feira, 18, um recado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após a breve passagem dele pelo Carnaval de Salvador.

“Ele mandou dizer ao povo da Bahia que voltou muito feliz”, afirmou o chefe do Executivo estadual em coletiva.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Jerônimo também brincou com a disposição de Lula na folia. O presidente foi visto pulando ao som da BaianaSystem no Circuito Osmar, no bairro do Campo Grande, no último sábado, 14.

“Vocês viram a disposição do homem, né? Como ele está… Para acompanhar aquele pulo dele. Alguém da imprensa perguntou se ele estava com alguma cama elástica, mas não tinha cama elástica, é aquilo ali mesmo”, brincou.

O governador relatou ainda que Lula ficou encantado com a festa, mesmo sem ter conhecido os outros dois circuitos do Carnaval de Salvador.

“Ele disse: ‘Jerônimo, aquilo que eu vi no Campo Grande é um mar de gente’. E, realmente, é um mar de gente. Olhe que ele nem viu o Circuito Barra-Ondina e também não pôde ir ao carinhoso Carnaval do Pelourinho.”

Veja passagem de Lula pelo Carnaval de Salvador