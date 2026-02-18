Menu
BALANÇO

Jerônimo diz que Lula voltou feliz após Carnaval de Salvador

Governador ainda brincou com disposição do presidente na folia

Ane Catarine e Edvaldo Sales

Por Ane Catarine e Edvaldo Sales

18/02/2026 - 11:27 h | Atualizada em 18/02/2026 - 11:58

Jerônimo e Lula no Carnaval de Salvador 2026
Jerônimo e Lula no Carnaval de Salvador 2026 -

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), repassou nesta quarta-feira, 18, um recado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após a breve passagem dele pelo Carnaval de Salvador.

“Ele mandou dizer ao povo da Bahia que voltou muito feliz”, afirmou o chefe do Executivo estadual em coletiva.

Jerônimo também brincou com a disposição de Lula na folia. O presidente foi visto pulando ao som da BaianaSystem no Circuito Osmar, no bairro do Campo Grande, no último sábado, 14.

“Vocês viram a disposição do homem, né? Como ele está… Para acompanhar aquele pulo dele. Alguém da imprensa perguntou se ele estava com alguma cama elástica, mas não tinha cama elástica, é aquilo ali mesmo”, brincou.

Leia Também:

Edinho descarta desgaste de Lula com evangélicos após desfile polêmico
Janja deixa Lula na Índia e escolhe destino depois do Carnaval
Após homenagem, Lula celebra Carnaval do Rio: “Inesquecível”

O governador relatou ainda que Lula ficou encantado com a festa, mesmo sem ter conhecido os outros dois circuitos do Carnaval de Salvador.

“Ele disse: ‘Jerônimo, aquilo que eu vi no Campo Grande é um mar de gente’. E, realmente, é um mar de gente. Olhe que ele nem viu o Circuito Barra-Ondina e também não pôde ir ao carinhoso Carnaval do Pelourinho.”

Veja passagem de Lula pelo Carnaval de Salvador

Ver esta publicação no Instagram

Uma publicação partilhada por A TARDE (@atardeoficial)

Tags:

Baianasystem campo grande Carnaval de Salvador Jerônimo Rodrigues Luiz Inácio Lula da Silva

x