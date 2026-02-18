Menu
HOME > POLÍTICA
ANO ELEITORAL

Edinho descarta desgaste de Lula com evangélicos após desfile polêmico

Presidente do PT ainda rechaçou oposição por críticas a homenagem feita a Lula

Ane Catarine

Por Ane Catarine

18/02/2026 - 11:03 h

Lula e Edinho Silva
O dirigente nacional do PT, Edinho Silva, afirmou nesta quarta-feira, 18, que a relação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com o setor evangélico não será afetada após críticas de opositores ao desfile da escola de samba Acadêmicos de Niterói, que homenageou o chefe do Executivo no Carnaval.

A ala intitulada “Neoconservadores em Conserva” foi alvo de questionamentos porque grupos apontados pela escola como opositores de Lula, entre eles evangélicos, foram representados dentro de latas de conserva.

“Lula sempre teve uma relação de muito respeito com a comunidade evangélica. Os líderes das igrejas sempre tiveram no presidente um aliado na construção de políticas públicas para o fortalecimento das famílias brasileiras”, afirmou Edinho em entrevista à CNN.

O dirigente também criticou as reações ao desfile. “Tentar desgastar o presidente politicamente por conta das escolhas de alegorias da Acadêmicos de Niterói chega às raias do ridículo. O povo brasileiro merece um debate político mais qualificado”, disse.

Leia Também:

Saiba como PT e Planalto avaliaram desfile em homenagem a Lula
Escola de samba se pronuncia após críticas a desfile em homenagem a Lula
Pastor deseja câncer a integrantes de escola que homenageou Lula

Desfile vira alvo de ações no TSE

Um dia após o desfile, que ocorreu na noite de domingo, 15, o Partido Novo anunciou que acionará o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para pedir a inelegibilidade de Lula.

O senador e pré-candidato ao Planalto, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), também criticou o desfile e afirmou que Lula usa dinheiro público “para fazer campanha antecipada para ele mesmo”. O parlamentar disse ainda que pretende ingressar com ação no TSE sobre o caso.

