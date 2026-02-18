Saiba como PT e Planalto avaliaram desfile em homenagem a Lula

Siga o A TARDE no Google

Lula acompanhou desfile na Sapucaí - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O desfile da Acadêmicos de Niterói que homenageou o presidente Lula (PT) no Carnaval do Rio de Janeiro, no último sábado, 15, teve ampla repercussão nos bastidores da política nacional.

De acordo com pesquisas e monitoramentos realizados pelo Palácio do Planalto após a apresentação da escola apontaram que não houve tantos motivos para celebração por parte dos aliados do petista.

A principal queixa, conforme o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, partiu dos evangélicos, grupo o qual a gestão tenta trazer para perto do governo — a ala que representou a "família tradicional" dentro de uma lata de conservas foi mal vista dentro do próprio governo.

"Todo um trabalho de aproximação com os evangélicos foi jogado fora", disse um líder petista à coluna.

Sem interferência

Por outro lado, um ministro de Lula colocou "panos quentes" na polêmica, afirmando que a apresentação específica da ala provou "que o governo não teve qualquer interferência na concepção do desfile".

A mesma linha foi adotada por Edinho Silva, presidente nacional do PT. Segundo ele, a Acadêmicos de Niterói teve autonomia para definir enredo e alegorias, e que a tentativa de utilizar a construção da escola para atacar Lula "chega a ser ridículo".

"Todos sabem do respeito que ele tem pela comunidade evangélica, e pelas suas lideranças", defendeu o dirigente.