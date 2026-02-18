Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CARNAVAL 2026

Saiba como PT e Planalto avaliaram desfile em homenagem a Lula

Presidente Lula foi enredo da escola de samba Acadêmicos de Niterói

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

18/02/2026 - 7:52 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Lula acompanhou desfile na Sapucaí
Lula acompanhou desfile na Sapucaí -

O desfile da Acadêmicos de Niterói que homenageou o presidente Lula (PT) no Carnaval do Rio de Janeiro, no último sábado, 15, teve ampla repercussão nos bastidores da política nacional.

De acordo com pesquisas e monitoramentos realizados pelo Palácio do Planalto após a apresentação da escola apontaram que não houve tantos motivos para celebração por parte dos aliados do petista.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Jerônimo parte rumo ao encontro com Lula na Ásia nesta quarta-feira
Após homenagem, Lula celebra Carnaval do Rio: “Inesquecível”
Escola de samba se pronuncia após críticas a desfile em homenagem a Lula
Saiba por que Janja desistiu de desfilar na Sapucaí em homenagem a Lula

A principal queixa, conforme o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, partiu dos evangélicos, grupo o qual a gestão tenta trazer para perto do governo — a ala que representou a "família tradicional" dentro de uma lata de conservas foi mal vista dentro do próprio governo.

"Todo um trabalho de aproximação com os evangélicos foi jogado fora", disse um líder petista à coluna.

Sem interferência

Por outro lado, um ministro de Lula colocou "panos quentes" na polêmica, afirmando que a apresentação específica da ala provou "que o governo não teve qualquer interferência na concepção do desfile".

A mesma linha foi adotada por Edinho Silva, presidente nacional do PT. Segundo ele, a Acadêmicos de Niterói teve autonomia para definir enredo e alegorias, e que a tentativa de utilizar a construção da escola para atacar Lula "chega a ser ridículo".

"Todos sabem do respeito que ele tem pela comunidade evangélica, e pelas suas lideranças", defendeu o dirigente.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Acadêmicos de Niterói Carnaval 2026 Lula PT

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Lula acompanhou desfile na Sapucaí
Play

“Olê, olê, olá, Lula, Lula”: BaianaSystem puxa coro para presidente na Avenida

Lula acompanhou desfile na Sapucaí
Play

Vídeo: Lula chega ao Carnaval de Salvador ao lado de Janja

Lula acompanhou desfile na Sapucaí
Play

Com Jerônimo, Ivete e autoridades: Rotondano assume Tribunal baiano

Lula acompanhou desfile na Sapucaí
Play

Maternidade de Salvador levará nome do deputado Alan Sanches

x