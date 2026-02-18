Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

NÃO GOSTOU

Pastor deseja câncer a integrantes de escola que homenageou Lula

Elias Cardoso criticou parte do desfile que fez referência a evangélicos

Ane Catarine

Por Ane Catarine

18/02/2026 - 9:58 h | Atualizada em 18/02/2026 - 10:27

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Pastor Elias Cardoso
Pastor Elias Cardoso -

O pastor Elias Cardoso, da Assembleia de Deus de Perus, em São Paulo, afirmou durante culto na segunda-feira, 16, que integrantes do desfile da escola de samba Acadêmicos de Niterói, que homenageou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Carnaval, “vão sofrer consequências divinas” e ter “câncer na garganta”.

A crítica faz referência a uma ala do desfile intitulada “Neoconservadores em Conserva”. No setor, grupos apontados pela escola como opositores de Lula, entre eles evangélicos, foram representados dentro de latas de conserva.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Não vamos responder às provocações que fizeram nas escolas de samba. (…) Tripudiaram em cima da nossa fé, não vamos responder. Vamos orar. A hora que esses homens estiverem com câncer na garganta, eles vão lembrar com quem mexeram”, disparou.

Apresentação da ala “Neoconservadores em conserva”
Apresentação da ala “Neoconservadores em conserva” | Foto: Reprodução/Riotour

Durante o culto, o pastor afirmou ainda que a resposta às críticas não viria de instituições como o Supremo Tribunal Federal (STF), mas de Deus.

“Melhor representação não é no STF, não é na Justiça, é lá em cima, direto do trono. Deus vai responder à provocação que fizeram contra a Igreja. (…) A Igreja do Senhor está coberta, amparada pelo Juiz do Supremo Tribunal Celestial”, disse.

Leia Também:

Saiba como PT e Planalto avaliaram desfile em homenagem a Lula
Escola de samba se pronuncia após críticas a desfile em homenagem a Lula
Desfile em homenagem a Lula repercute na web e até a Globo é criticada

Homenagem a Lula na Sapucaí

O desfile da escola de samba Acadêmicos de Niterói ocorreu no domingo, 15, com o enredo “Do Alto do Mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil”.

Lula no desfile
Lula no desfile | Foto: Ricardo Stuckert/PR

Antes do Carnaval, a apresentação foi alvo de pelo menos dez ações na Justiça e no Tribunal de Contas da União (TCU). Partidos e parlamentares da oposição alegaram que o enredo configuraria propaganda eleitoral antecipada.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no entanto, autorizou o desfile.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Acadêmicos de Niterói Assembleia de Deus de Perus Elias Cardoso Luiz Inácio Lula da Silva supremo tribunal federal

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Pastor Elias Cardoso
Play

“Olê, olê, olá, Lula, Lula”: BaianaSystem puxa coro para presidente na Avenida

Pastor Elias Cardoso
Play

Vídeo: Lula chega ao Carnaval de Salvador ao lado de Janja

Pastor Elias Cardoso
Play

Com Jerônimo, Ivete e autoridades: Rotondano assume Tribunal baiano

Pastor Elias Cardoso
Play

Maternidade de Salvador levará nome do deputado Alan Sanches

x