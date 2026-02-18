Pastor deseja câncer a integrantes de escola que homenageou Lula

Siga o A TARDE no Google

Pastor Elias Cardoso - Foto: Reprodução/ Redes Sociais

O pastor Elias Cardoso, da Assembleia de Deus de Perus, em São Paulo, afirmou durante culto na segunda-feira, 16, que integrantes do desfile da escola de samba Acadêmicos de Niterói, que homenageou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Carnaval, “vão sofrer consequências divinas” e ter “câncer na garganta”.

A crítica faz referência a uma ala do desfile intitulada “Neoconservadores em Conserva”. No setor, grupos apontados pela escola como opositores de Lula, entre eles evangélicos, foram representados dentro de latas de conserva.

“Não vamos responder às provocações que fizeram nas escolas de samba. (…) Tripudiaram em cima da nossa fé, não vamos responder. Vamos orar. A hora que esses homens estiverem com câncer na garganta, eles vão lembrar com quem mexeram”, disparou.

Apresentação da ala “Neoconservadores em conserva” | Foto: Reprodução/Riotour

Durante o culto, o pastor afirmou ainda que a resposta às críticas não viria de instituições como o Supremo Tribunal Federal (STF), mas de Deus.

“Melhor representação não é no STF, não é na Justiça, é lá em cima, direto do trono. Deus vai responder à provocação que fizeram contra a Igreja. (…) A Igreja do Senhor está coberta, amparada pelo Juiz do Supremo Tribunal Celestial”, disse.

Homenagem a Lula na Sapucaí

O desfile da escola de samba Acadêmicos de Niterói ocorreu no domingo, 15, com o enredo “Do Alto do Mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil”.

Lula no desfile | Foto: Ricardo Stuckert/PR

Antes do Carnaval, a apresentação foi alvo de pelo menos dez ações na Justiça e no Tribunal de Contas da União (TCU). Partidos e parlamentares da oposição alegaram que o enredo configuraria propaganda eleitoral antecipada.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no entanto, autorizou o desfile.